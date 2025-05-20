Попытка Зеленского склонить Трампа на свою сторону провалилась, - WSJ

Зеленский согласился на временное прекращение огня и подписал соглашение о полезных ископаемых с США, но Трамп до сих пор не оказывает серьезное давление на РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский пытается склонить президента США Дональда Трампа на свою сторону, используя к нему более мягкий подход. Тем не менее эта задача может оказаться невыполнимой, пишет The Wall Street Journal.

Уступки со стороны Зеленского

Отмечается, что Зеленский уже согласился на временное прекращение огня, предложенное Трампом, а также подписал соглашение о полезных ископаемых с США. Более того, президент Украины полетел в Турцию на переговоры, к которым призвал российского диктатора Владимира Путина, но он отказался присутствовать там.

Даже такой подход почти ничего не принес Зеленскому, считают в издании. Трамп после вчерашнего разговора с Путиным снова переключился на предложенную главой Кремля последовательность действий по прекращению войны, а также смягчил свою позицию по отношению к Москве.

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Когда Путин отказался подписать соглашение о 30-дневном прекращении огня, Трамп не стал вводить новые санкции против России, как он грозился сделать, напомнили в издании. Вместо этого президент США заявил, что Украина и Россия должны вести переговоры между собой.

Кроме того, готовность Трампа терпеть уклонение Путина от прекращения огня контрастирует с его взрывной реакцией на заявление Зеленского о том, что Россия не собирается прекращать войну, которое украинский лидер сделал во время их встречи в Овальном кабинете в феврале.

Журналисты подчеркнули, что готовность Зеленского подчиниться требованиям Трампа после провальной встречи принесла ему новую встречу с президентом США в Ватикане в конце апреля, где они, похоже, помирились. Тем не менее американский лидер все еще относится к Путину благосклонно.

Путин не собирается отказываться от своих целей

В издании добавили, что российский диктатор говорит о том, что он открыт для завершения войны, но продолжает отказываться от инициативы Украины и США по временному перемирию. Он настаивает на том, что якобы "необходимо решить целый ряд сложных вопросов", прежде чем совершить паузу в боевых действиях.

Старший научный сотрудник Российско-Евразийского центра Карнеги Татьяна Становая в разговоре с журналистами заявила, что Путин может быть не против того, чтобы его переговорщики снова встретились с украинской стороной в ближайшие недели. По ее словам, российский диктатор уверен в том, что США будут склонять Украину к выполнению некоторых требований Москвы.

Становая заверила, что расплывчатый меморандум, к которому недавно призвал Путин, - это не более чем способ предложить Трампу нечто такое, что президент США сможет назвать российской уступкой. Она считает, что Кремль может использовать это, чтобы протолкнуть пункты о прекращении западной военной помощи Украине, а также об отказе Киева от претензий на оккупированные территории.

"Путин будет бороться за Украину любыми способами до самой смерти. Он абсолютно одержим. Он считает, что если Россия не добьется своего в Украине, то ей грозит собственное уничтожение. И так или иначе, он верит, что добьется своего", - резюмировала Становая.

Трамп заявил о "красной линии" выхода из мирных переговоров - что известно

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону не стоило вмешиваться в российско-украинскую войну. Во время пресс-конференции в Белом доме по итогам разговора с российским диктатором Владимиром Путиным он отметил, что имеет "красную линию в голове" относительно того, когда он откажется от усилий, направленных на прекращение войны.

Кроме того, Трамп сказал, что США "ввязались в то, в чем им не следовало участвовать".

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