В рейтинг попали модели от Samsung, Xiaomi, Moto, CMF и vivo.

Современные смартфоны-середнячки в некоторых отношениях уже мало в чем уступают дорогим флагманам и предлагают все необходимые функции, стильный дизайн и высокую производительность.

Редакция портала Gizchina рассказала о пяти лучших смартфонов в пределах $400, на которые однозначно стоит обратить внимание в мае 2025 года.

В первую очередь обозреватели выделили CMF Phone 2 Pro. Это смартфон с модульной конструкцией, поддержкой аксессуаров, 6,77-дюймовым AMOLED-дисплеем 120 Гц и шустрым чипсетом Mediatek. Фотовозможности смартфона – оптимальные для класса, а Nothing OS лучше других оболочек Android.

За ним идет Poco X7, младшая версия хитовой серии смартфонов народного бренда. Примерно за 300 долларов вы получаете шустрый чипсет Snapdragon 7 Gen 3, 120-герцовый AMOLED-дисплей, оптимальные для класса камеры и батарею, которой легко хватает на сутки.

Тройку лидеров замыкает vivo T4 5G. Его отличительной особенностью называют большой литий-ионный АКБ емкостью 7300 мАч, который вы не найдете во многих телефонах. К дополнительным особенностям также можно отнести быструю зарядку 90 Вт и 144-герцовый AMOLED-экран, что делает его одним из самых плавных дисплеев в этом списке.

На четвертом месте расположился Moto Edge 60 Neo, сочетающий в себе OLED-дисплей с частотой 144 Герц с элегантной конструкцией и надежными камерами. Замыкает пятерку Samsung Galaxy F56, покупатели которого получат шесть полноценных обновления OC и тонкий корпус.

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Если бюджет поменьше, обозреватели называли лучшие смартфоны стоимостью до 8000 грн. Все чаще в бюджетных моделях можно найти повышенную герцовку, который нет даже в новых iPhone, продвинутые камеры и длительную поддержку ОС.

А если вы устали от "лопатофонов", эксперты нашли 5 лучших компактов на рынке. Особое внимание уделялось не только эргономике, но и их производительности, функциям, качеству сборки и другим факторам.

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