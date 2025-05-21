Европе придется потратить на вооружение по крайней мере 300 миллиардов долларов.

Если США решат окончательно сбросить с себя вопрос безопасности Европы, то европейским странам на усиление своей обороны придется потратить дополнительно 1 триллион долларов, из них по крайней мере треть - на новое вооружение.

Об этом пишут аналитики Defense Express со ссылкой на Международный институт стратегических исследований (IISS). При этом они отмечают, что хотя необходимый объем новых вооружений действительно впечатляет - речь идет о минимум 400 истребителях и 600 танках - это не решает основной проблемы с защитой.

По данным IISS, кроме "космической" потребности в более 600 танков, речь также идет о дополнительных 800 гусеничных БМП и 900 тяжелых гусеничных БТР, 400 колесных ББМ и 4200 защищенных бронемашин.

Видео дня

По ракетно-артиллерийскому вооружению Европе нужны будут дополнительные 100 колесных САУ и 100 гусеничных САУ, 100 РСЗО и 400 оперативно-тактических ракетных копмлексов с баллистическими ракетами. Кроме того, еще речь идет о 110 самоходных зенитных установках, 24 батареях ЗРК Patriot или SAMP/T, трех комплексах противоракетной обороны THAAD или Aegis Ashore, и 20 наземных пусковых установках под дальнобойные крылатые ракеты.

Что касается авиации, то кроме 400 истребителей, аналитики IISS заявляют о дополнительной потребности для Европы еще в +200 ударных вертолетов, 15 противолодочных самолетов и 35 вертолетов такого же класса, 6 самолетов класса AWACS и 8 самолетов радиоэлектронной разведки, 50 разведывательных БПЛА дальнего радиуса действия, 50 тяжелых и 200 средних транспортных вертолетов.

"К этому всему надо будет приобрести 3000 дальнобойных КР воздушного базирования, 400 противорадиолокационных ракет и 200 ПКР авиационного базирования, 1200 ракет "воздух-воздух" малой дальности и 2500 ракет "воздух-воздух" средней дальности", - говорится в статье.

Также необходимо чрезвычайно масштабное пополнение флота - дополнительные 2 авианосца и 2 универсальных десантных корабля, 20 эсминцев, 6 фрегатов и 10 многоцелевых атомных субмарин. А к ним - 2700 морских зенитных ракет большой дальности и 700 зенитных ракет средней дальности, 1200 крылатых ракет морского базирования, 100 ракет-перехватчиков класса SM-3 и 250 тяжелых торпед.

При этом аналитики Defense Express отмечают, что принятие решения о закупке такого гигантского перечня оружия будет не самой большой проблемой.

"Реально самым большим вызовом для Европы здесь будет найти соответствующее количество людей, которые смогут изготовить вот это все вооружение для национальных сил, ну и также - найти персонал, который сможет на этом всем приобретенном воевать против РФ в случае необходимости", - говорится в статье.

Европейское оружие - основные новости

Ранее в Европе представили новую артиллерийскую систему Nemesis. Она имеет автоматизированный 155-мм артиллерийский модуль AGM, установленный на гусеничную платформу ASCOD. Дальность стрельбы AGM достигает примерно 54 км. Также все компоненты этой САУ производятся в Европе. Это особенно важно ввиду ухудшения отношений между Европой и США.

Также ранее СМИ писали, что в Европе размышляют над тем, стоит ли продолжать покупать большие и дорогие беспилотники, вроде MQ-9 Reaper. Вместо этого можно закупить сразу несколько более дешевых и компактных БПЛА, которые можно потерять без серьезного ущерба бюджету.

Вас также могут заинтересовать новости: