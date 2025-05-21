К настоящему времени известно об одном пострадавшем, в городе возникли пожары.

В Сумах в ходе ночного налета российские "шахеды" ударили по двум предприятиям, в результате чего там возникли пожары.

Об этом ранним утром сообщил мэр города Артем Кобзарь. По его данным, по одному предприятию ударили пять дронов, по другому — два. Кобзарь отметил, что на месте прилетов работают все неоходимые службы.

В Сумской областной администрации добавили, что в результате удара дронов, повреждены линии электропередач. По данным главы Сумской ОВА Олега Григорова, к настоящему времени уже известно об одном пострадавшем.

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Как детализировал глава Сумской ГВА Серей Кривошеенко, часть города осталась без света, в том числе объекты водоснабжения.

"Проводятся аварийно-восстановительные работы по электроснабжению. Объекты критической инфраструктуры переводятся на генераторы", - сообщил он.

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