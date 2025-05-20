Второй сезон сериала станет доступен на Netflix с 12 июня 2025 года.

Стриминговый сервис Netflix показал трейлер второго сезона комедийного боевика "ФУБАР" (FUBAR), главную роль в котором играет легендарный Арнольд Шварценеггер ("Терминатор", "Хищник", "Вспомнить все", "Конан-варвар", "Бегущий человек").

В центре сюжета сериала – пенсионер Люк и его дочь Эмма, которые выясняют, что они годами лгали друг другу, оба не зная, что другой является сотрудником ЦРУ. Когда же правда вылезла наружу, им пришлось не только заново узнавать друг друга, но и сотрудничать.

Роль дочери героя Шварценеггера сыграла Моника Барбаро ("Топ Ган: Маверик", "Боб Дилан: Совершенный незнакомец").

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Также в сериале задействованы Джей Барушель ("Почти знамениты", "Конец света по-голливудски"), Энди Бакли (сериал "Офис"), Трэвис Ван Винкл (сериалы "Ты", "Последний корабль") и другие.

Кроме того, во втором сезоне к актерскому составу сериала присоединилась Кэрри-Энн Мосс (франшиза "Матрица", сериал "Джессика Джонс") – она сыграла кое-кого важного из прошлого Люка.

Второй сезон сериала станет доступен на Netflix с 12 июня 2025 года.

Напомним, первый сезон "ФУБАР" вышел в мае 2023 года. Он хоть и получил средние отзывы от критиков, но имел высокие рейтинги по просмотрам, поэтому в июне 2023 года Netflix объявил о продлении сериала на второй сезон.

Сейчас оценка первого сезона "ФУБАР" на IMDb составляет 6,5 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он имеет 50% одобрения от критиков и 68% от зрителей. Между тем, на Metacritic кинообозреватели оценили его в 48 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 5,2 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

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