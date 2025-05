Одновременно стало известно, когда ждать премьеру приквела фильма "Оно" по роману Стивена Кинга.

Стриминговый сервис HBO Max показал первый тизер хоррор-сериала "Оно: Добро пожаловать в Дерри" (IT: Welcome to Derry), который станет приквелом фильмов "Оно" 2017 и 2019 годов, основанных на одноименном романе "короля ужасов" Стивена Кинга.

Одновременно стало известно, что премьера нового сериала состоится осенью 2025 года, однако точную дату объявят позже.

События сериала будут происходить в 1962 году в городке Дерри в штате Мэн – том самом, где зловещий клоун Пеннивайз преследовал детей и в оригинальных фильмах. Оказывается, что детишки там начали загадочно исчезать еще задолго до событий основной истории.

Создатели же обещают вернуть зрителей "туда, откуда все началось".

Как и в двух последних экранизациях романа "Оно", Билл Скарсгард снова воплотит образ Пеннивайза.

Тем временем, основным шоуранериом сериала значится режиссер фильмов "Оно" (2017) и "Оно 2" (2019) Андрес Мускетти.

При этом главные роли в "Оно: Добро пожаловать в Дерри" сыграли Джован Адепо ("Вавилон", сериал "В лучшем месте"), Крис Чок ("12 лет рабства", сериал "Готэм"), Тейлор Пейдж ("Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Ф.", "Братья") и другие.

Известно, что сериал будет насчитывать не менее шести эпизодов, хотя ранее заявлялось о девяти сериях.

