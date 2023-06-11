Все мужчины в возрасте 18-60 лет могут получить повестки от военкоматов.

Адвокат Андрей Карпенко объяснил, должен ли ограниченно пригодный мужчина повторно проходить военно-врачебную комиссию (ВВК) во время мобилизации в Украине.

В комментарии B2Bconsult он рассказал, что в Украине есть такие категории непригодности к военной службе: ограниченно пригодный; непригодный к военной службе в мирное время, но ограниченно пригодный в военное время; непригодный к военной службе с исключением из воинского учета.

По словам Карпенко, все мужчины в возрасте 18-60 лет могут получить повестки от военкоматов, а те уже могут направить их на прохождение ВВК.

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Адвокат пояснил, что вывод ВВК действителен 12 месяцев, а во время военного положения на повторную ВВК отправляют даже тех, кто прошел ее незадолго до мобилизации.

"ТЦК должны назначить новую ВВК для военнообязанного в случае, если со времени последнего прохождения военно-врачебной комиссии прошло 12 месяцев", - подытожил Карпенко.

Мобилизация в Украине 2023

В Украине продлили мобилизацию и военное положение до 18 августа 2023 года, поэтому раздача повесток украинцам будет продолжаться.

Юрист объясняла, что уполномоченные лица могут вручать повестки всем военнообязанным мужчинам. Однако это не означает, что все после получения документа будут мобилизованы.

Повестки могут вручать и военнообязанным, которые уже имеют отсрочку, и людям с инвалидностью.

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