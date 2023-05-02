До этого Рада уже одобряла подобные решения: 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа, 16 ноября и 7 февраля.

В Украине еще на три месяца продлено военное положение и всеобщую мобилизацию. В целом они продлены до 18 августа. Верховная Рада Украины проголосовала за эти два решения сегодня.

324 народных депутатов проголосовали за закон "Об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине". Им предусмотрено продлить срок действия военного положения в Украине с 05 часов 30 минут 20 мая 2023 года сроком на 90 суток. То есть до 18 августа 2023 года.

Также приняли закон "Об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации", которым срок всеобщей мобилизации также продлен с 20 мая на 90 суток. Это решение поддержало 333 народных депутата.

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Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине - детали

7 февраля Верховная Рада продлила на 90 дней действие военного положения и мобилизации. Действие их было продлено с 19 февраля 2023 года и длится 90 дней.

Также Рада уже одобряла подобные решения: 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и 16 ноября.

В Украине военное положение определяется как особый правовой режим, вводимый в случае угрозы национальной безопасности.

В соответствии с законодательством во время военного положения может усиливаться охрана объектов критической инфраструктуры и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, и вводить особый режим их работы.

Также может принудительно, изымать имущество государственных предприятий, государственных хозяйственных объединений для нужд государства. Может вводиться комендантский час.

Могут проверяться документы у лиц, а в случае необходимости проводить досмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан.

Также может быть запрет на проведение мирных собраний, митингов, походов и демонстраций, других массовых мероприятий.

Могут приниматься решения о запрете деятельности политических партий, общественных объединений, если их деятельность направлена на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв его безопасности, незаконный захват государственной власти, пропаганду войны.

Может быть запрет гражданам, состоящим на военном или специальном учете в Министерстве обороны Украины, Службе безопасности Украины или Службе внешней разведки Украины, менять место жительства (место пребывания) без разрешения военного комиссара или руководителя соответствующего органа службы безопасности Украины или Службы внешней разведки Украины; ограничивать прохождение альтернативной (невоенной) службы.