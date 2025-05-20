Вполне ожидаемо, дешевле всего этот популярный освежающий алкогольный напиток стоит на своей родине в Италии.

Придуманный в Венеции в 1920 году коктейль "Апероль-шприц" в последние годы стал одним из самых популярных летних напитков в мире.

Издание The Sun опросило туристических экспертов, чтобы узнать, где же в Европе этот освежающий алкогольный напиток стоит дешевле всего.

Вполне ожидаемо, дешевле всего "Апероль-шприц" стоит на своей родине в Италии, а конкретно в городах Неаполь, где его средняя стоимость составила 2 евро, и Палермо – 3,66 евро.

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Однако в Неаполе есть одно место, где его можно найти его еще дешевле – в баре Cammarota Spritz, тематически оформленном в стиле апероля, его продают всего за 1 евро. Аналогично, на рынке Балларо в Палермо можно купить "Апероль-шприц" на вынос за 3 евро.

"Aperol Spritz стал одним из самых популярных отпускных коктейлей в последние годы, но слишком часто отдыхающие могут быть поражены заоблачными ценами на напитки, когда они в отпуске", – заявила руководитель отдела цифровых технологий и взаимодействия в eurochange Лора Эванс-Фиск.

Где еще в Европе дешево стоит коктейль "Апероль-шприц"

Варна, Болгария (4 евро)

Мармарис, Турция (4,65 евро)

Саранда, Албания (6 евро)

Фетхие, Турция (6,10 евро)

Кефалония, Греция (6,50 евро)

Задар, Хорватия (6,60 евро)

Гран-Канария, Испания (6,60 евро)

А вот дороже всего "Апероль-шприц" обходится в таких популярных туристических городах, как итальянские Милан (15,20 евро) и Рим (11,85 евро), а также на главном тусовочном испанском острове Ибица (11,5 евро).

Также дорого это удовольствие обойдется в Ницце (Франция), Афинах (Греция), Пальме (Испания) и Бодруме (Турция) – не менее 8,90 евро за бокал.

"Aperol Spritz удалось вобрать в себя суть европейского лета – непринужденно шикарный, ярко-оранжевый и освежающе горький. Люди не просто покупают напиток, они покупают ощущение, момент на солнце. Это отпускной режим в жидкой форме", – поясняет популярность коктейля эксперт по напиткам из Gradient Experience Колин Маккензи.

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