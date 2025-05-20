По словам Медведева, России в нынешней ситуации с Украиной нужен мир, а не перемирие.

Бывший президент РФ, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Украину ждет путь к безоговорочной капитуляции, если Киев откажется от мирных переговоров. Такое заявление он сделал на Петербургском международном юридическом форуме, пишут росСМИ.

"Готовы к переговорам без предварительных условий, но с учетом реалий на земле и тех предложений, которые формулировались. И такие переговоры могут позволить обрести мир. Но нужно помнить, что для киевского режима есть и другой путь, о котором тоже неоднократно говорилось. Это путь к безоговорочной капитуляции. Такая формула мира в международном праве тоже существует. Если сказать прямо, многим в нашей стране она нравится куда больше", - сказал Медведев.

Кроме того, бывший президент РФ добавил, что сейчас в Украине якобы "нет лиц, уполномоченных на заключение мирного договора". Также он в очередной раз заявил о том, что Украина может сохранить свою государственность, только если согласится с условиями РФ по прекращению огня.

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Помимо этого Медведев заверил, что "в нынешней ситуации с Украиной нужен мир, а не перемирие". Более того, он сказал, что инициаторы идеи о вводе миротворческих сил на территорию Украины из "Коалиции желающих" якобы "преследуют далеко не мирные цели".

"Здесь за красивыми словами стремление не только осуществлять экспансию и установить на территории оставшейся Украины оккупационный режим, но и в конечном счете втянуть все стороны в новый, гораздо более масштабный военный конфликт", - добавил бывший президент РФ.

Переговоры между Украиной и РФ - важные новости

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как Россия и Украина будут работать над меморандумом о мирных переговорах и прекращении огня. Он заявил, что конкретных решений о месте продолжения двусторонних контактов пока нет.

Кроме того, американский корреспондент Sky News Джеймс Мэтьюз заявлял, что президент США Дональд Трамп пытается дистанцироваться от мирного соглашения, поскольку понял, что не может прекратить войну в Украине. По мнению журналиста, Вашингтон отступает от управляющей роли в переговорах.

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