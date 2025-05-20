Сообщается, что спутники вращаются вокруг Земли и общаются с помощью лазеров.

Китай, как сообщается, начал собирать ИИ-суперкомпьютер в космосе, который в будущем будет состоять из 2800 спутников на орбите Земли.

Компания ADA Space, базирующаяся в Чэнду, на прошлой неделе вывела на орбиту первые 12 спутников этой гигантской сети, пишет The Sun. Согласно заявлению компании, эти спутники способны обрабатывать собранные ими данные локально, а не передавать их на наземные станции для вычислений.

Обычно данные, хранящиеся на борту спутников, передаются на Землю пакетами — но часть информации теряется при передаче. Помимо медленной передачи, на Землю поступает менее 10% спутниковых данных — из-за ограниченной пропускной способности каналов и нехватки наземных станций.

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Эти спутники являются частью проекта "Star Compute", в рамках которого они оснащаются ультрабыстрыми ИИ-процессорами, способными общаться друг с другом с помощью лазеров со скоростью до 100 ГБ/сек. Это значительно быстрее, чем у традиционных спутников.

Кроме того, сеть может совместно использовать до 30 терабайт памяти. Для сравнения: это примерно соответствует 20 000 фильмов в HD-качестве или 10 годам непрерывной видеозаписи на одном жёстком диске.

Сообщается, что 12 спутников, запущенных буквально недавно, несут научную нагрузку, включая специальный инструмент для регистрации кратковременных космических явлений, таких как гамма-всплески — поляриметр рентгеновского излучения. Однако ADA Space также заявила, что спутники могут использоваться для создания 3D-цифровых двойников, которые находят применение в чрезвычайных ситуациях, индустрии видеоигр и туризме.

Компания также сообщила, что прошлым летом заключила соглашение о сотрудничестве с лабораторией Чжэцзян (Zhejiang Lab) в рамках развития спутниковой группировки. Запуск спутников был произведён 14 мая с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая при помощи ракеты "Чанчжэн-2D" (Long March 2D).

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