В украинский прокат анимационный фильм выйдет 27 ноября 2025 года.

Кинокомпания Walt Disney Pictures показала первый трейлер приключенческо-комедийного мультфильма "Зоотрополис 2" (Zootopia 2), который станет продолжением хита 2016 года.

В новом компьютерно-анимационном фильме храбрая детективка Джуди Хопс и ее сообразительный напарник Ник Уайлд снова берутся за дело – на этот раз самое загадочное в их карьере. В Зоотрополисе появляется таинственная рептилия, которая переворачивает жизнь жителей мегаполиса с ног на голову. Чтобы раскрыть это дело, напарники отправляются под прикрытием в неизведанные районы города. Их ждут запутанные следы, подозрительные персонажи и неожиданные повороты, которые проверят на прочность не только их профессионализм, но и дружбу. Смогут ли они снова спасти Зоотрополис – и самих себя?

В оригинальной версии главных героев мультфильма озвучили Джиннифер Гудвин ("Зоотрополис", сериалы "Однажды в сказке", "Почему женщины убивают"), Джейсон Бейтман ("Несносные боссы", "Хочу как ты"), Джонатан Ке Кван ("Все везде и сразу", сериал "Локи"), Фортун Феймстер ("Соседи. На тропе войны"), Квинта Брансон ("Тачки на дороге") и другие.

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Сняли новинку Джаред Буш и Байрон Говард, которые также работали над первым фильмом и другими громкими анимационными проектами Disney ("Энканто: Мир магии", "Рапунцель: Запутанная история").

Как сообщила пресс-служба Kinomania Film Distribution, в украинский прокат анимационный фильм выйдет 27 ноября 2025 года.

Напомним, первый фильм "Зоотрополис" вышел в 2016 году и был одновременно одобрительно воспринят критиками плюс успешен в прокате.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 8 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 98% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 92% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 78 из 100 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы"), а широкая аудитория – в 8,6 из 10 баллов (соответствует характеристике "всеобщее признание").

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