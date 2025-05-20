Работа над 18-м пакетом санкций против РФ уже идет.

В Европейском Союзе рассчитывают на одобрение Конгрессом Соединенных Штатов новых санкций против России, которые тоже предусматривают снижение предельной цены на нефть.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС Кая Каллас на брифинге после заседания Совета ЕС. У нее спросили, было ли сегодняшнее решение о введении 17-го пакета санкций против России скоординировано с Вашингтоном, поскольку президент США Дональд Трамп заявил, что не желает применять новые санкции против России.

"Во-первых, мы координируем со многими партнерами, также за пределами Европейского Союза. Потому что тогда у нас появляется более сильное давление, если все соглашаются, что действительно хотят прекратить эту войну", – сказала Каллас.

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При этом, она считает очень сильным предложение по санкциям от американского сенатора Линдси Грэма.

"Это также показывает, что есть люди, которые в США думают аналогичным образом", – сказала Каллас.

Кроме того, у нее спросили, насколько реалистично без участия США снизить предельную цену на нефть до 30 долларов за баррель. Каллас отметила, что первоначальное соглашение относительно предельной цены на нефть между всеми сторонами заключалось в том, что если рыночная цена падает, то предельная цена "всегда ниже рыночной цены".

"Теперь, когда цена на самом деле снизилась, мы не осуществили этого шага по снижению [предельной цены]", – пояснила Каллас, но отметила, что в санкционном пакете, который готовят американские сенаторы, тоже планируется снижение предельной цены.

"Поэтому, необходимость существует. Могу ли я предсказать, как это пойдет? Я не могу, потому что работа продолжается", – сказала чиновница.

Каллас также подтвердила, что работа над новыми санкциями уже продолжается, но она не может сообщить, когда 18-й пакет будет готов к введению. По ее словам, между разными странами "всегда происходят интенсивные дебаты".

"Я не могу оценить, как долго это будет продолжаться. Но если есть потребность и необходимость от стран-членов, чтобы послать сильный сигнал и оказать давление, чтобы Россия также захотела прекратить эту войну, тогда мы должны двигаться быстро", – подчеркнула Каллас.

По словам высокой представительницы ЕС, очевидно, что Россия не стремится к миру и не соглашается на безусловное прекращение огня.

"Мы должны оказывать больше давления на Россию", – отметила Каллас.

Она считает, что снижение цен на нефть имеет влияние на российскую экономику и это должно быть наиболее важным элементом санкционных решений.

Санкции против России

Как сообщал УНИАН, Совет ЕС одобрил 17-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер, которые перекрывают доступ России к ключевым военным технологиям и ограничивают энергетические доходы. Под санкции попали 189 танкеров из третьих стран, которые представляют российский "теневой флот", и их операторы, а также основной производитель нефти в России "Сургутнефтегаз". Всего теперь санкции введены против 342 судов.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что в новый 18-й пакет санкций войдут ограничения в отношении российской нефти, инфраструктуры торговли энергоресурсами, банков и финансовых схем.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призывает Евросоюз снизить предельную цену на российскую нефть до 30 долларов за баррель.

Стоит отметить, что после безрезультатных переговоров в Турции американский сенатор-республиканец Линдси Грэм и сенатор-демократ Ричард Блюменталь призывают Конгресс голосовать за двухпартийный законопроект об усилении санкций против РФ, внесенный ими в апреле. Документ предусматривает введение 500% пошлины на импорт в США товаров из стран, которые продолжают покупать российские энергоносители.

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