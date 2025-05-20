Как утверждают очевидцы, мужчина вел себя странно, а затем сорвался со склона.

На горнолыжном курорте Драгобрат в Карпатах погиб 60-летний турист из Киева, который имел большой опыт походов. О трагедии, которая произошла 18 мая в Раховском районе, рассказали в туристическом клубе "Кулуар".

По словам тимлидера Ольги, поход стартовал 17 мая, из села Квасы поднялись на полонину Браилка, где заночевали. В группе договорились, что пойдут все вместе - никто не идет вперед и не отстает. В случае ухудшения состояния здоровья и т.д., участники похода должны были сообщить Ольге, чтобы принять решение о возвращении назад.

"Утром немного дождливо, было облачно, но видимость достаточная. При выходе на маршрут Игорь (имя погибшего - УНИАН) пошел вперед в быстром темпе. Другой части группы пришлось его долго догонять. На Близнице были в 13:00. На спуск с Близницы пошли все вместе, Игорь пошел последним, чтобы не бежать вперед. Я постоянно переспрашивала всех участников, все ли у них хорошо. Все говорили: трудно, но все хорошо", - рассказала Ольга.

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По ее словам, тропа была глубокая и протоптанная, под горой Второй Жандарм ждали, пока все подтянутся, хотя разрыв был и небольшой. Из-за тумана видимость стала хуже, шел снег, все пришли, но Игорь где-то замешкался. Ольга уверяет, что сразу вернулась за Игорем, чтобы ускорить темп, потому что люди были промокшие и не могли долго стоять на ветру, чтобы ждать, пока он подойдет.

"Через несколько минут я увидела Игоря на снегу. Насторожило то, что он находился в нескольких метрах от нашей тропы - ближе к крутому склону. Когда я подошла к нему, на нем не было шапки, пончо, и почему-то были расправлены штаны. Я его спросила, что случилось, где его вещи, возможно, он где-то упал, но он не говорил - это были какие-то звуки. Он выглядел дезориентированным", - рассказала Ольга.

Она вытащила его из снега за лямки рюкзака, по рации связалась с группой и люди прибежали помочь: взяли рюкзак Игоря, пытались вести мужчину под руки, но он не понимал, что происходит. По словам очевидцев, если бы его не держали, он бы упал.

"Решили, что ему надо немного передохнуть. Оставила Игоря с двумя ребятами (один военный), а сама пошла посмотреть, что с тропой на спуск. Пока еще были сомнения, вызывать ли спасателей, или сможем продолжить движение самостоятельно. Меня не было около 5 минут. Возвращаясь к группе, ко мне подбежал участник и сказал, что Игорь упал с обрыва", - констатирует Ольга.

По словам участника-очевидца падения, Игоря держали под руки, потому что он очень неуверенно стоял на ногах, а речь была спутанной. Очевидец рассказал, что туристы не могли взять рюкзак пострадавшего, потому что не могли тянуть и вещи, и мужчину и якобы обещали, что потом вернутся за вещами.

"Но Игорь был как-то агрессивно настроен, постоянно бросался к рюкзаку, пытался вырваться и схватить его. Я решил подвинуть рюкзак в сторону, чтобы через него не пришлось перелезать при дальнейшем движении. Игорь не смог бы переступить через него. Но Игорь, как это увидел, вырвался и бросился прыжком к рюкзаку. И по инерции уже вместе с ним покатился вниз. Рюкзак затормозил, Игорь, к сожалению, полетел дальше", - уверяет очевидец.

По его словам, из-за ограниченной видимости на помощь мужчине не спускались - был большой риск сорваться следом. В результате, в 14.13, позвонили "112" и ждали спасателей, которые пошли к пострадавшему пошли вниз. Мертвого мужчину нашли примерно в 18:30 - по предварительным данным, он погиб из-за падения с высоты.

По данным жены погибшего, никаких хронических заболеваний тот не имел, алкоголем не злоупотреблял и был в хорошей физической форме. Руководитель клуба Тарас Поздний сообщил, что погибший был постоянным участником походов с 2016 года.

В ГСЧС рассказали, что во время прохождения маршрута по склонам горы Второй Жандарм, в сложных погодных условиях и плотном тумане, 60-летний турист из Киева сорвался со снежного карниза. От полученных травм мужчина погиб на месте. Склоны были настолько обледенелые, что приблизиться к нему было невозможно, поэтому группа ждала прибытия спасателей.

Другие трагедии в горах

Как писал УНИАН, недавно в Италии, недалеко от Неаполя, оборвалась канатная дорога, которую используют туристы. Кабина упала с высоты, по меньшей мере четыре человека - две пары туристов - погибли. Еще один человек получил ранения, другой считается пропавшим без вести.

Сообщалось, что 16 туристов удалось спасти из кабинки, которая застряла у подножия горы - их вытащили спасатели с помощью страховочных ремней.

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