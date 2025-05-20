Кроме того, ежегодно страна будет выделять 1 млрд евро на военную поддержку Украины.

Украина должна раньше получить обещанные Бельгией истребители четвертого поколения F-16. Об этом сообщил министр обороны Бельгии Тео Франкен перед началом заседания Совета ЕС с участием министров обороны и министров иностранных дел стран-членов ЕС в Брюсселе.

Бельгийский министр заверил, что поддержка Украины будет продолжаться и в дальнейшем. В частности, Бельгия недавно завершила подготовку к передаче Украине восьмого пакета помощи объемом 1 млрд евро.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину в последующие годы, выделяя 1 миллиард евро ежегодно на военную помощь", – подчеркнул министр.

Видео дня

Также он отметил, что Бельгия будет ведущей страной в "коалиции желающих". Вместе с тем, государство и в дальнейшем будет оставаться в коалиции стран, которые поставляют Украине истребители F-16.

"И мы попробуем поставить F-16 даже до установленного срока. Поэтому, я думаю, это хорошая новость", – констатировал Тео Франкен.

Истребители F-16 от Бельгии

Как сообщал УНИАН, 8 апреля премьер-министр Бельгии Барт де Вевер пообещал до конца этого года передать Украине два самолета F-16 на запасные части. Сама же Бельгия ожидает прибытия новых F-35. Еще два самолета, по его словам, Украина получит в следующем году.

Напомним, что еще в конце 2023 года Бельгия объявила о том, что Украине будет передано 30 единиц американских истребителей F-16.

Вас также могут заинтересовать новости: