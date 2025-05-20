Действие упрощенных условий завершается уже через несколько недель.

Европейский Союз не будет продлевать "торговый безвиз" с Украиной. Действие упрощенных условий для экспорта украинской продукции завершается с 5 июня 2025 года.

Такое заявление сделал премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает RMF24. Он напомнил, что механизм автономных торговых мер (АТМ), предусматривавший либерализацию торговли с Украиной, в Польше был поддержан еще правительством Матеуша Моравецкого.

"Тогда я не сказал ни одного плохого слова. Но понадобилось всего три-четыре месяца, чтобы понять, что этот механизм не является разумным, что он угрожает стабильности польского рынка. И надо было принять меры, чтобы его заблокировать – прежде всего, тогда речь шла о зерне, но не только. (...) Мы видели тысячи вагонов с зерном, которые ежедневно ехали в Польшу, а вы перед камерами говорили, что все прекрасно", – сказал он.

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Туст отметил, что его правительство будет заботиться о польских экономических интересах, даже если они будут "в конфронтации" с украинскими интересами:

"У меня нет с этим проблемы, потому что никто не скажет мне, что я антиукраинский, когда речь идет о российско-украинской войне".

Премьер отметил, что после вступления в эту должность он почти сразу инициировал кампанию, чтобы убедить ЕС отказаться от "торгового безвиза" с Украиной. Он также добавил, что Польша хочет помочь Украине в войне, но это не должно быть за счет польских производителей и фермеров.

"И мы это получили – с 5 июня такого механизма не будет. Мы возвращаемся к ситуации, которая была до войны в плане пограничного режима", – констатировал он.

"Торговый безвиз" для Украины

"Торговый безвиз" между Украиной и ЕС действует с 4 июня 2022 года. Таким образом ЕС пытался поддержать украинскую экономику во время войны, действовать 4 июня 2022 года как один из способов поддержки украинской экономики во время войны, временно отменив пошлины и квоты на экспорт продукции из Украины.

Торговый представитель Украины и заместитель министра экономики Тарас Качка, говоря о возможности отмены "торгового безвиза", подчеркивал, что возвращение к режиму свободной торговли, который действовал до войны, является худшим сценарием. По его словам, по промышленным товарам пошлин не было и не будет, такая же ситуация и с большинством аграрных товаров.

Качка также напомнил, что в начале войны не работали все украинские порты, сейчас же продукция экспортируется и морем.

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