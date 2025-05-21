Нежелание Трампа подтолкнуть Россию к перемирию указывает на то, что он может отойти от участия в переговорах.

Телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным прервал попытки оказать давление на Россию с целью немедленного прекращения огня и вместо этого открыл путь для продолжения боевых действий в ходе длительных переговоров.

Как пишет The Washington Post, нежелание Трампа подтолкнуть Россию к перемирию указывает на то, что он может отойти от участия в переговорах, о чем его команда сигнализирует уже в течение нескольких недель.

"Чуть больше недели назад европейские лидеры планировали с официальными лицами США применить новые санкции против России, если она не согласится на прекращение огня в Украине. Но, несмотря на многомесячные призывы Трампа к немедленному прекращению боевых действий, президент, который когда-то обещал закончить войну за один день, похоже, не только уклонился от европейских планов, но и отказался от собственного призыва к быстрому прекращению огня", - говорится в статье.

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При этом в ходе телефонного разговора с Трампом Путин сумел добавить новый элемент задержки в процесс: необходимость для каждой стороны подготовить "меморандум" об условиях будущего мирного договора, шаг, который может сделать Украину уязвимой, пока переговоры затягиваются.

Как отмечает WP, после третьего телефонного разговора Трампа с Путиным с момента его инаугурации уже можно вывести закономерность их взаимодействия: США требуют от Путина показать, что он серьезно относится к мирным переговорам, в ответ Кремль настаивает на том, что сложность более широкого мирного соглашения препятствует немедленному прекращению огня.

Как отмечает старший научный сотрудник Евразийского центра Карнеги в России Татьяна Становая, Путину, по-видимому, удалось "предложить Трампу промежуточный, ощутимый результат от мирных усилий Вашингтона, не пойдя на реальные уступки".

Как указывает WP, намек Трампа на то, что России и Украине придется договариваться о прекращении огня между собой, также предполагает снижение участия США в этом процессе:

"Это вызывает сомнения относительно того, может ли быть достигнута сделка до конца года. Считается, что Путин убежден, что Россия одерживает верх в войне и может получить больше территории за летний сезон боевых действий".

При этом, как сообщил WP осведомленный источник, после последующего телефонного разговора между Трампом и европейскими лидерами" сложилось четкое впечатление, что Трамп, возможно, не захочет усилить давление на Путина в ближайшее время и даже может быть готов сократить участие США в посредничестве".

Разговор Путина и Трампа

19 мая состоялся двухчасовой телефонный разговор между президентом США и главой Кремля. Американский лидер охарактеризовал их беседу как "отличную", заявив, что Киев и Москва немедленно начнут мирные переговоры о прекращении огня.

Западные СМИ сообщили, что мягкая позиция Трампа в отношении России вызвала беспокойство среди европейских лидеров, которые координировали усилия для давления на Россию с целью соблюдения прекращения огня.

Как пишет NYT, по итогам разговора, Путин получил именно то, что хотел: не только прекращение американского давления, но и глубокую трещину внутри НАТО, между американцами и их европейскими союзниками.

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