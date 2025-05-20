Теперь ему грозит тюремный срок — до 8 лет лишения свободы.

В Польше предъявили обвинение мужчине, который собирал и передавал российским спецслужбам информацию о системе охраны аэропорта Жешув-Ясьонка. Эти действия, в частности, должны были помочь им в подготовке возможного покушения на президента Украины Владимира Зеленского.

Согласно выводам следствия, некий Павел К. выразил готовность сотрудничать с военной разведкой РФ и устанавливал контакты с российскими гражданами, непосредственно вовлечёнными в войну в Украине. Прокуратура Польши сообщает, что он был задержан еще 17 апреля 2024 года.

По ходатайству прокурора Районный суд Варшавы избрал в отношении него меру пресечения в виде временного ареста. Более того, информация о возможном совершении преступления поступило из Офиса Генерального прокурора Украины.

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В ходе расследования польская прокуратура и Агентство внутренней безопасности сотрудничали с Генпрокуратурой Украины и СБУ, что позволило изъять доказательства и добиться важных следственных результатов.

Преступление, в совершении которого обвиняется Павел К., карается лишением свободы на срок до 8 лет.

Что еще известно о покушениях на Владимира Зеленского

Ранее УНИАН сообщал, что Зеленский привел детали покушения на него в 2022-м. "Были люди, которые хотели убить. Были и выстрелы и тому подобное. Погибли некоторые люди здесь - внутри нашего Офиса. Были другие люди наши, которые защищали. Была высадка десанта и так далее. Все это происходило", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, Малюк тоже рассказал о покушениях на Зеленского и Буданова. Глава Службы безопасности Украины вспомнил о разоблачении более 100 топовых агентурных сетей врага.

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