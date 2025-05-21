Екатерина Гирнык

По словам американских чиновников, дополнительные санкции против России помешают развитию бизнеса, а Трамп хочет максимально расширить экономические возможности для США..

Президент США Дональд Трамп после разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Россия и Украина должны сами найти решение для войны, похоже, планируя самоустраниться от мирных переговоров. Как пишет The New York Times, по словам осведомленных чиновников, Трамп также отступил от своих собственных угроз присоединиться к европейской кампании давления, которая будет включать новые санкции против России.

"Если Трамп снова не изменит свой курс, то Путин получил именно то, что хотел: не только прекращение американского давления, но и глубокую трещину внутри НАТО, между американцами и их европейскими союзниками", - пишет издание.

Как заявил NYT один из чиновников Белого дома, причина в том, что "дополнительные санкции против России помешают развитию бизнеса, а президент хочет максимально расширить экономические возможности для американцев".

Видео дня

Американские чиновники в ответ на критику утверждали, что существующие санкции против России, введенные после вторжения в 2022 году, остаются в силе. Однако подтекст разговора Трампа с Владимиром Зеленским и европейцами заключается в том, что эра американских дипломатических усилий, новых вооружений для Украины и экономических санкций против России быстро подходит к концу, пишет издание:

"Несколько европейских чиновников заявили, что, как они поняли из этого разговора, им не следует ожидать, что Соединенные Штаты в ближайшее время присоединятся к ним в оказании дополнительного финансового давления".

Трамп фактически перешел к тому, что, по мнению некоторых европейских лидеров, является его настоящей целью: нормализации отношений между Вашингтоном и Москвой.

"Разочарованный медленным прогрессом и неуступчивостью Путина, Трамп публично подумывает о том, чтобы отказаться от переговоров. И в своем посте в понедельник он ясно дал понять, что желает вывести Соединенные Штаты из переговоров и перейти к заключению деловых сделок с Россией", - говорится в статье.

Реклама

Как отмечает NYT, Трамп стремится помочь американским компаниям извлечь выгоду из российского энергетического сектора и редкоземельных минералов, хотя пока что США настаивают на том, что ни одна из этих сделок не может состояться до заключения мирного соглашения между Россией и Украиной.

При этом, как утверждают осведомленные источники, Путин, похоже, понимает стремление Трампа к коммерции и направил большую часть их разговоров в сторону потенциальных экономических отношений:

"В результате Европа сейчас движется к новым санкциям, а Соединенные Штаты, похоже, готовы двигаться в противоположном направлении, стремясь обойтись без Украины и наладить более тесные отношения с Россией. Это именно тот раскол внутри НАТО, который Путин стремился создать и использовать в своих интересах на протяжении двух десятилетий".

Один из высокопоставленных европейских чиновников сказал, что Трамп, похоже, никогда не был заинтересован в том, чтобы присоединиться к санкциям против России, если она откажется от безусловного прекращения огня. Его угрозы, по словам чиновника, были в основном демонстративными; Соединенные Штаты не присоединились к разработке новых серьезных санкций.

Реклама

При этом разногласия между американцами и европейцами по поводу поддержки Украины, скорее всего, обострятся на двух предстоящих саммитах: саммите Группы 7 в Канаде в середине июня и саммите НАТО в Гааге неделей позже, прогнозирует NYT.

Разговор Путина и Трампа

Напомним, 19 мая состоялся двухчасовой телефонный разговор между президентом США и главой Кремля. Американский лидер охарактеризовал их беседу как "отличную", заявив, что Киев и Москва немедленно начнут мирные переговоры о прекращении огня.

Западные СМИ сообщили, что мягкая позиция Трампа в отношении России вызвала беспокойство среди европейских лидеров, которые координировали усилия для давления на Россию с целью соблюдения прекращения огня.

Впоследствии Трамп заявил журналистам, что верит в стремление Путина к миру, а санкции не вводит только потому, что не хочет навредить мирным переговорам.

Вас также могут заинтересовать новости: