Власти бельгийского Брюгге обратились к туристам с призывом прекратить красть брусчатку с улиц города.
Как пишет The Brussels Times со ссылкой на местных чиновников, каждый месяц из определенных мест в историческом центре города, включая такие знаковые местные места, как Минневатер, Висмаркт, Гранд-Плас и музей Грютхюзе, воруют десятки булыжников.
Кражи создают проблемы безопасности, поскольку щели, оставленные отсутствующими камнями, представляют опасность для пешеходов, жалуются в мэрии Брюгге.
"Нашим рабочим постоянно приходится заполнять отверстия и заменять отсутствующие булыжники. Это стоит около 200 евро за квадратный метр", – заявил член городского совета Фрэнки Демон.
"Мы просим только уважения. Ходить по Брюгге – значит ступать по многовековой истории. Пожалуйста, оставьте эти камни там, где им и место", – добавил он.
Как сообщал УНИАН, ранее пьяного туриста из Новой Зеландии оштрафовали на 500 евро за то, что он нырнул в знаменитый фонтан Треви в центре Рима, убегая от полиции.
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