Также под ограничения попали соратники Медведчука и его пропагандистское медиа.

Совет Европейского Союза решил ввести дополнительные ограничительные меры против 21 физического и шести юридических лиц, ответственных за осуществление дестабилизирующих действия России за рубежом. В санкционный список попал кум российского диктатора Владимира Путина, предатель Виктор Медведчук.

Об этом говорится в решении Совета ЕС от 20 мая. Ограничительные меры коснулись и соратников Медведчука – медиапродюсера и пропагандиста Артема Марчевского и еще одного государственного изменника Олега Волошина. Также санкции введены против издания "Голос Европы" за распространение пророссийской пропаганды в Украине и за ее пределами.

При введении новых санкций в ЕС также расширили сферу применения санкций, которые распространяются на активы лиц, причастных к дестабилизирующей деятельности России за рубежом. Санкции распространяются на лодки, самолеты, недвижимость, физические элементы цифровых и коммуникационных сетей, а также на операции кредитных учреждений, финансовых учреждений и организаций, предоставляющих услуги в области криптоактивов, и прямо или косвенно способствующих российской деятельности по дестабилизации.

Видео дня

Также, учитывая систематическую, международную российскую кампанию манипуляций в медиа и искажения фактов, направленную на дестабилизацию соседних стран и Евросоюза, Совет ЕС теперь имеет возможность приостанавливать действие лицензий на вещание российских медиа организаций, находящихся под контролем российского руководства, и запрещать им распространять их контент в ЕС.

Виктор Медведчук: это стоит знать

Как сообщал УНИАН, 12 апреля 2022 года СБУ задержала Виктора Медведчука при попытке бегства из Украины.

21 сентября того же года в рамках обмена военнопленными Медведчука передали российской стороне в обмен на украинских защитников Мариуполя, в частности, бойцов полка "Азов".

В январе 2023 года президент Владимир Зеленский издал указ, которым лишил Медведчука украинского гражданства.

Вас также могут заинтересовать новости: