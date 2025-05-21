Сейчас американский президент не хочет этого делать.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио прокомментировал законопроект сенатора-республиканца Линдси Грэма, который предусматривает введение "драконовских" санкций против Москвы.

Как пишет Financial Times, во время выступления перед сенатским комитетом по иностранным делам Рубио спросили, поддержит ли он эту инициативу. Он ответил, что "до этого может дойти", если "на самом деле станет понятно", что россияне не заинтересованы в заключении мирного соглашения

"Но Трамп считает, что сейчас, если мы начнем угрожать санкциями, россияне перестанут говорить. Для нас важно иметь возможность говорить с ними и подталкивать их к тому, чтобы они сели за стол переговоров".

Какие санкции предлагает ввести Линдси Грэм

Напомним, ранее Грэм вместе с сенатором-демократом Ричардом Блументалем представили двухпартийный законопроект S.1241, который предусматривает введение жестких экономических мер против России и стран, которые поддерживают ее агрессию против Украины.

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Санкции вступят в силу, если Россия откажется от участия в мирных переговорах с Украиной, нарушит существующие соглашения или осуществит новую военную агрессию.

Так, предлагается ввести 500% тариф на импорт товаров из стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другие энергоресурсы.

Также сенаторы предлагают запретить американским гражданам покупать российский суверенный долг и ограничить финансовые операции с российскими государственными структурами.

Законопроект получил широкую поддержку в Сенате США, собрав 72 соавтора, что превышает необходимый порог для преодоления возможного президентского вето.

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