В частности он отметил, что неоднократно обращался с официальными и неофициальными заявлениями, но почти все из них были проигнорированы.

Комбат батальона 47 бригады "Магура" Александр Ширшин, который накануне подал рапорт на увольнение, обвинив военное руководство Украины, объяснил свое публичное заявление.

"Выполняя задачи на Курщине и украинско-российской границе, столкнулся с задачами, которые, по всем признакам, были обречены на провал и подвергали личный состав высокой вероятности неоправданных потерь. Это произошло неоднократно, без учета предыдущего трагического опыта. Со стороны батальона и рот принимались все возможные меры для недопущения этих потерь", - написал он на своей странице в Facebook.

Он отметил, что перед тем, как выйти с публичным сообщением, он делал официальные и неофициальные обращения на разные уровни командования. Однако почти все они были проигнорированы.

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"Из-за отсутствия должного реагирования, написал сообщение с простой целью: необходимо изменить подходы в управлении и адекватно оценивать свои возможности. но в ответ почему-то получил обвинения, клевету на меня и призывы "поддержать Главкома ВСУ" и "не выносить сор из избы" от лояльных к "военной элите" лиц и подразделений", - добавил Ширшин.

По словам военного, он никогда не требовал отставки Главнокомандующего Сирского или кого-либо другого отдельного, ведь проблемы в украинской армии завязаны не на одном человеке.

"Также никогда не говорил, что надо прекратить воевать, как раз наоборот: считаются только с сильными и физически уничтожать врага необходимо. И кроме обороны, мы должны наступать, иначе войны не выигрываются. Именно поэтому я поддерживал Курскую операцию и ее реализацию на первых этапах", - пояснил Ширшин.

Он отметил, что его батальон постоянно участвовал в боях на сложных участках. "Но последние несколько месяцев у меня складывается впечатление, что нас просто пытаются стереть. Жизнями людей распоряжаются как лишними деньгами на гулянках. Соразмерность потерь и результата указывает на низкий уровень эффективности. Именно это и невозможность, определенным порядком, достучаться до командования по сохранению боеспособности моего подразделения и жизни моих людей побудило меня осветить проблему публично", - отметил Ширшин.

Боец пояснил, что несмотря на заявление, никто из его военнослужащих не ушел с позиций и продолжает выполнять задачи Ширшина. Кроме того, он добавил, что Генштаб пытается коммуницировать с ним по ситуации.

"Надеюсь на конструктивный разговор, выработку конкретного рабочего решения, а не просто замыливание глаз, чтобы избежать в будущем подобных ситуаций", - подытожил Ширшин.

Публичное заявление Ширшина: что надо знать

Ранее Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин публично сообщил, что подал рапорт об увольнении с должности. Он также обвинил военное командование в предоставлении "дебильных задач".

Впоследствии в Генштабе отреагировали на это заявление. Там в частности сообщили о создании рабочей группы для изучения обстоятельств, по которым командир батальона Александр Ширшин решил подать в отставку.

Впоследствии часть командиров осудили такое заявление Ширшина. В частности командир 414-й Отдельной бригады беспилотных систем ВСУ "Птицы Мадьяра" Роберт "Мадьяр" Бровди заявил, что такие проблемы нужно решать внутри бригады, а не выносить на публику.

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