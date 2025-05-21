Комбат батальона 47 бригады "Магура" Александр Ширшин, который накануне подал рапорт на увольнение, обвинив военное руководство Украины, объяснил свое публичное заявление.
"Выполняя задачи на Курщине и украинско-российской границе, столкнулся с задачами, которые, по всем признакам, были обречены на провал и подвергали личный состав высокой вероятности неоправданных потерь. Это произошло неоднократно, без учета предыдущего трагического опыта. Со стороны батальона и рот принимались все возможные меры для недопущения этих потерь", - написал он на своей странице в Facebook.
Он отметил, что перед тем, как выйти с публичным сообщением, он делал официальные и неофициальные обращения на разные уровни командования. Однако почти все они были проигнорированы.
"Из-за отсутствия должного реагирования, написал сообщение с простой целью: необходимо изменить подходы в управлении и адекватно оценивать свои возможности. но в ответ почему-то получил обвинения, клевету на меня и призывы "поддержать Главкома ВСУ" и "не выносить сор из избы" от лояльных к "военной элите" лиц и подразделений", - добавил Ширшин.
По словам военного, он никогда не требовал отставки Главнокомандующего Сирского или кого-либо другого отдельного, ведь проблемы в украинской армии завязаны не на одном человеке.
"Также никогда не говорил, что надо прекратить воевать, как раз наоборот: считаются только с сильными и физически уничтожать врага необходимо. И кроме обороны, мы должны наступать, иначе войны не выигрываются. Именно поэтому я поддерживал Курскую операцию и ее реализацию на первых этапах", - пояснил Ширшин.
Он отметил, что его батальон постоянно участвовал в боях на сложных участках. "Но последние несколько месяцев у меня складывается впечатление, что нас просто пытаются стереть. Жизнями людей распоряжаются как лишними деньгами на гулянках. Соразмерность потерь и результата указывает на низкий уровень эффективности. Именно это и невозможность, определенным порядком, достучаться до командования по сохранению боеспособности моего подразделения и жизни моих людей побудило меня осветить проблему публично", - отметил Ширшин.
Боец пояснил, что несмотря на заявление, никто из его военнослужащих не ушел с позиций и продолжает выполнять задачи Ширшина. Кроме того, он добавил, что Генштаб пытается коммуницировать с ним по ситуации.
"Надеюсь на конструктивный разговор, выработку конкретного рабочего решения, а не просто замыливание глаз, чтобы избежать в будущем подобных ситуаций", - подытожил Ширшин.
Публичное заявление Ширшина: что надо знать
Ранее Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин публично сообщил, что подал рапорт об увольнении с должности. Он также обвинил военное командование в предоставлении "дебильных задач".
Впоследствии в Генштабе отреагировали на это заявление. Там в частности сообщили о создании рабочей группы для изучения обстоятельств, по которым командир батальона Александр Ширшин решил подать в отставку.
Впоследствии часть командиров осудили такое заявление Ширшина. В частности командир 414-й Отдельной бригады беспилотных систем ВСУ "Птицы Мадьяра" Роберт "Мадьяр" Бровди заявил, что такие проблемы нужно решать внутри бригады, а не выносить на публику.