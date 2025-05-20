Как отмечает президент Украины, Россия боится США, а американское влияние способно сохранить много жизней.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность роли США в мирных усилиях по поиску путей завершения войны, которую Россия ведет против Украины. Как сообщил глава государства во время вечернего обращения к украинцам, сегодня продолжается очень активная работа с украинскими партнерами.

"Уже я говорил с президентом Финляндии Александром Стуббом, с главой итальянского правительства Джорджей Мелони, с канцлером Германии Фридрихом Мерцом, с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также я говорил с премьер-министром Норвегии Стере. Сегодня должны еще состояться мои разговоры - день мы не заканчиваем. Нам нужны общие позиции и еще больше скоординированной работы", - отметил Зеленский.

По его убеждению, дипломатия сильнее, когда все вместе.

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"Мы обсуждаем с нашими партнерами детали и идеи из вчерашнего разговора с президентом Соединенных Штатов Америки Трампом. Важно, чтобы Америка была и в дальнейшем участницей процесса приближения мира. Именно Америки боятся в России, и именно американское влияние способно сохранить много жизней, если будет влиять на Путина ради завершения войны. Мы говорим с партнерами о следующих встречах с россиянами - прямые переговоры, к которым Украина абсолютно готова, и в любом формате, который даст результат", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины выразил благодарность всем, кто помогает Украине. Также глава государства отметил, что сегодня есть важные решения по санкциям, и в частности, новый 17-й европейский санкционный пакет.

"Это шаг в правильном направлении, и должно быть вообще столько санкционных шагов, сколько нужно, чтобы Россия заинтересовалась миром и почувствовала полную цену за агрессию и желание затянуть войну. Именно Москва затягивает войну. И поэтому российская нефть, танкерный флот, вся их энергетическая инфраструктура, которая финансирует войну, все их банки, все финансовые схемы, военная промышленность России - все это должно быть целями для санкций", - подчеркнул Зеленский.

Вместе с тем, он обсудил с Урсулой фон дер Ляйен следующие санкционные шаги - шаги Европы.

"Это 18-й пакет санкций. Он уже готовится. Также есть решение Британии по санкциям - я благодарю за это. Мы продолжаем работать на разных уровнях и с Америкой по санкциям. Убеждаем, что именно это нужно, чтобы Путин не врал об окончании войны. Время покажет нашу правоту", - сообщил Зеленский.

Переговоры о завершении войны - важные новости

Как сообщал УНИАН, 10 мая Украину посетили президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск. По итогам этого визита было сделано заявление, что с 12 мая должно начаться полное и безусловное прекращение огня сроком минимум на 30 дней. Тогда союзники пригрозили, что если Россия не согласится на это прекращение огня, то против нее будут введены санкции.

Сегодня, 20 мая, Совет Европейского союза во вторник, 20 мая, утвердил 17-й пакет санкций против Российской Федерации. В то же время, от США таких шагов не было.

Колумнист Bloomberg Марк Чемпион, который специализируется на Европе, России и Ближнем Востоке, считает, что США самоустраняются из переговорного процесса, а Украина и Европа теперь остались в одиночестве против России. По его мнению, отсутствие четких договоренностей о прекращении огня или решение США о новых санкциях против РФ по результатам разговора президента Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина - это то, что может разочаровывать и даже возмущать, но это точно не должно никого удивлять.

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