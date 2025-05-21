Деталей о его действиях в России не раскрывают.

Гражданин Чехии присоединился к рядам армии Российской Федерации, а теперь просит власти своей страны помочь ему.

Как пишет Vinegret.Cz, об этом журналистам сообщил представитель министерства иностранных дел Чехии Даниэль Дрейк. По его словам, мужчина некоторое время назад выехал на территорию России и вступил в российскую армию. Деталей относительно его действий и возникших проблем он не раскрыл:

"Мы хотели бы напомнить, что уже давно настойчиво предостерегаем от поездок в Россию и призываем чешских граждан покинуть страну. Ситуация с безопасностью напряженная, наше посольство в Москве имеет ограниченные возможности для оказания помощи и защиты".

Запрос мужчины рассмотрят в соответствии с чешскими законами и Венской конвенцией о консульских сношениях.

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Чехи на войне в Украине

Согласно чешскому законодательству, участие гражданина в вооруженном конфликте за рубежом может считаться уголовным преступлением, если оно не санкционировано государством.

Однако после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, чешское правительство разрешило своим гражданам присоединяться к Вооруженным силам Украины - при условии, что они получат официальное разрешение от президента.

Как сообщал УНИАН, президенты Чехии (сперва Милош Земан, а позже Петр Павел) выдавали такие разрешения.

Напомним, Россия активно вербует наемников со всего мира для участия в войне против Украины. Эта практика охватывала как официальные военные структуры, так и частные военные компании.

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