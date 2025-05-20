Ранее он признал поражение на выборах и поздравил с избранием Никушора Дана.

Пророссийский радикальный кандидат в президенты Румынии Джордже Симион собрался в суд, чтобы оспорить результаты выборов, на которых он потерпел поражение. Об этом он сообщил на своей странице в Х.

"Я официально прошу Конституционный суд аннулировать президентские выборы в Румынии (май 2025 года). По тем же причинам, по которым были отменены декабрьские выборы: внешнее вмешательство со стороны государственных и негосударственных субъектов", – написал он.

Симион намекнул на вмешательство в голосование Франции и Молдовы:

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"Ни Франция, ни Молдова, ни кто-либо другой не имеет права вмешиваться в выборы другого государства. Ко всем румынам: срочно обратитесь в Конституционный суд с просьбой отменить этот фарс. Мы не сдадимся и не предадим! Это лишь начало великой победы!" – добавил политик.

Примечательно, что ранее Симион признал свое поражение и поздравил новоизбранного президента Никушора Дана с победой.

Выборы в Румынии

Первый тур выборов нового президента Румынии состоялся 4 мая. По его итогам во второй тур прошли пророссийский Джордже Симион и проевропейский Никушор Дан.

18 мая состоялся второй тур голосования. Явка составила около 65%. Еще до конца подсчета голосов Симион объявил себя победителем, хотя данные экзитполов свидетельствовали о другом.

После подсчета всех голосов было объявлено о победе проевропейского независимого кандидата Никушора Дана.

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