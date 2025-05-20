Он также объяснил, почему Вашингтон не ввел новые санкции.

Во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом кремлевский правитель Путин пообещал передать Вашингтону свои условия прекращения огня в Украине

Об этом во время слушаний в Сенате заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио, сообщает Politico. Он назвал переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле положительным шагом, однако отметил, что Белый дом до сих пор не увидел "шагов к миру":

"Насколько мы понимаем, россияне собираются написать требования для достижения прекращения огня. Затем это позволило бы провести более широкие переговоры. Мы ждем этих условий. И у нас будет гораздо лучшее понимание расчетов господина Путина, когда мы увидим, как будут выглядеть эти условия".

Как отмечает издание, во время заседания Рубио защищал усилия Трампа по прекращению огня, а также оправдывал нежелание американского президента вводить санкции против Москвы.

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"Он хочет как можно дольше сохранять возможность влиять на обе стороны в направлении мира. Как только вы делаете определенные вещи, вы теряете влияние на одну из сторон конфликта", - пояснил он.

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