До конца недели погода будет неустойчивой.

До конца недели погода в Украине будет нестабильной и разнообразной. Сегодня-завтра по всей стране потеплеет. 23 мая ожидается похолодание на крайнем западе, которое 24 числа охватит уже все западные и северные области. В то же время на юго-востоке и в Крыму воздух будет прогреваться до летних +24...+29°. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича на "Метеопрог".

Погода 22 мая

В середине недели ночью без существенных осадков, а днем местами на Левобережье и в западных областях пройдут небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью составит +7...+12 °С, днем по всей стране тепло, +19...+24 °С.

Погода 23 мая

В пятницу в западных областях ожидаются дожди с грозами, местами возможен град и шквалистое усиление ветра. На остальной территории Украины без существенных осадков. Ветер усилится до 7 - 12 м/с. Ночью будет +8...+13 °С, днем +20...+25 °С. В Крыму и южных областях воздух прогреется до +23...+28 °С, а на крайнем западе похолодает до +12...+17 °С.

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Погода 24 мая

В субботу дожди пройдут в северных и юго-западных регионах страны, местами возможна гроза. Ветер 5 - 10 м/с, на Правобережье Украины 3 - 8 м/с. На западе и севере ночью будет +3...+8 °С, а днем похолодает до +10...+16 °С. На остальной Украине в ночное время +10...+15 °С, днем +23...+28 °С.

Погода 25 мая

В конце недели дожди, временами с грозой, пройдут на северо-востоке Украины Ветер будет 3 - 8 м/с. Ночью на западе страны +7...+12 °С, в остальных регионах +11...+16 °С. Днем столбики термометров покажут +18...+23 °С, а на юго-востоке и Крыму будет почти лето, +24...+29 °С.

Погода сегодня - прогноз на 21 мая

Сегодня в Украине, по словам синоптика Наталки Диденко, ожидается идеальная температура воздуха, +17...+24 градуса. Осадки вероятны в западных областях, в центре и на востоке.

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