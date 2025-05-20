Как будет на украинском звучать пожелание, которую часто говорят молодоженам на русском, не зная, как сказать на родном языке.

Фраза "Совет да любовь!" - одно из наиболее популярных пожеланий на свадьбе. Мол, любите друг друга и советуйтесь во всем. Иногда пожелание переводят дословно на украинский язык и получается что-то наподобие "Поради та кохання!", но это неправильно. В украинском языке следует употреблять другие варианты перевода, о которых УНИАН рассказала языковед Лариса Чемерис.

Как сказать на украинском "Совет да любовь" - ответ языковеда

Если немного копнуть глубже, то слово "совет" в пожелании "Совет да любовь!" - несколько устаревшее и означает не совет, как таковой, а согласие. То есть, новобрачным желают согласия и любви.

Поэтому на украинском языке, говорит Лариса Чемерис, дословно эту фразу правильно переводить так: "Згоди та любові!" Могут быть и другие вариации, например: "Згоди та кохання!", "Щастя та любові!"

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Кроме этого, пожелание можно заменить выражением - "Нашим молодятам не сваритися та любитися".

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справка Лариса Чемерис языковед Педагог, специалист по украинскому языку и литературе, ментор и вдохновенный реформатор современного образования. Имеет 26 лет педагогического опыта, работала учительницей украинского языка и литературы. Сейчас - основательница онлайн-школы "Моя Мова", которая помогает сотням учеников со всей Украины и за ее пределами заговорить на украинском уверенно, грамотно и с любовью и улучшить знания по всем школьным предметам.

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