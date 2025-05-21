Там сообщили, что погибли военные.

В результате ракетного удара по Сумской области, погибли 6 военных и 10 получили ранения

В Нацгвардии сообщили, что вражеский удар произошел во время занятий на стрельбище воинской части.

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"Это произошло 20 мая. По факту трагедии проводится служебное расследование. Командира воинской части отстранили", - деализуется в сообщении.

В Нацполиции отметили, что в рамках следствия будет дана правовая оценка действиям всех лиц, которые принимали соответствующие решения.

Удары россиян по полигонам ВСУ

В начале марта командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатий отметил, что россияне нанесли ракетный удар по полигону.

А позже главнокомандующий Александр Сырский озвучил детали трагедии. Он отметил, что на месте происшествия направлена комплексная комиссия во главе с начальником Главного управления Военной службы правопорядка ВСУ. "На время проведения расследования от выполнения служебных обязанностей отстранены начальник центра подготовки подразделений и командир воинской части", - подчеркнул тогда Сырский.

Тогда СМИ сообщали о возможной гибели более 20 военнослужащих.

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