До достижения совершеннолетия девушка останется с опекуншей.

Сегодня Новозаводской районный суд Чернигова принял решение забрать Анну Подвербную от ее матери Валентины, которая является старейшей роженицей в Украине.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила черниговская общественная деятельница Оксана Туник-Фриз, которая поддерживает девочку. По ее словам, решение суда стало для Анны настоящим облегчением. Заседание проходило в закрытом режиме.

"Мы искренне благодарны суду за справедливое решение, а также органу опеки и попечительства за поддержку. Впереди, возможно, нас ожидает еще апелляция, но сегодня мы сделали очень важный шаг для установления справедливости в этом деле. Шаг, который дает надежду Ани на счастливое детство", - написала она.

Видео дня

В приложенном видео Туник-Фриз отметила, что Аня очень хорошо выступила на суде. В кадре она выглядит радостной и счастливой. В интервью Суспільному девушка рассказала, что ни при каких условиях не хочет возвращаться назад, ведь во время жизни с матерью подвергалась различным видам насилия и вынуждена была попрошайничать:

"Сейчас моя жизнь - счастливая. Я живу, я занимаюсь музыкой, я играю на саксофоне, я хожу в обычную школу, я занимаюсь с репетитором. И я счастлива".

Дочь Валентины Подвербной - что известно

Как сообщал УНИАН, весной 2023 года вокруг старейшей матери Украины Валентины Подвербной разгорелся скандал: ее 12-летняя дочь пожаловалась на издевательства. Ребенок заявил, что мать якобы ее била, рвала на ней одежду и запрещала убирать дома.

Исполком Черниговского горсовета принял решение немедленно забрать дочь у 78-летней матери из-за угрозы жизни ребенка и ненадлежащих условий его проживания. После пребывания в реабилитационном центре у девочки появилась опекунша.

Черниговка Валентина Подвербная родила Анну-Марию в 2011 году после искусственного оплодотворения. На тот момент женщине было 66 лет.

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