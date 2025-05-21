Многие путешественники во время путешествия воспринимают гостиничный номер как временный дом, и чувствуют себя в нем в безопасности. Особенно, если это хороший и дорогой отель. Однако быть скептиком и немного параноиком на самом деле может быть лучшей стратегией в этом случае.
В популярной британской телепередаче This Morning, выходящей на канале ITV, рассказали, почему вам не стоит пользоваться чайниками в гостиничных номерах. Никогда.
"Вы когда-нибудь пользовались гостиничным чайником? После этого вам больше не захочется. Новый отчет показал, что гости пятизвездочных отелей, как стало известно, стирают свое грязное белье и носки в чайнике", - рассказала ведущая телешоу Элисон Хаммонд.
Даже просто произнести это, очевидно, стоило женщине определенных душевных усилий, если судить по ее мимике.
"Я знаю, это звучит отвратительно, но это абсолютная правда, извините", - добавила она.
Хотя кипяток в чайнике и убивает микробы, на это требуется определенное время, что не всегда выполняется в случае с пользованием чайником.
"Одна домохозяйка, которая убирает роскошные люксы в Манчестере, сказала: "Вы удивитесь, сколько людей относятся к чайнику как к универсальной кастрюле, потому что не хотят пользоваться раковиной". Она также добавила: "Если нет жалоб, чайники обычно просто протирают снаружи и оставляют на месте", - далее рассказала телеведущая.
Этот фрагмент телешоу был обнародован в соцсети ТикТок, и многие пользователи выразили свое ошеломление от услышанного.
"Отели - это мрачное дело. Мысль о том, что ты будешь спать в постели, на которой спали другие, не зная, насколько чистые простыни, туалет, ванная, пол и тому подобное. Я всегда беру с собой собственное чистящее средство, полотенце и наволочку", - написал один из подписчиков.
"Плюс еще одна фобия", - добавил кто-то другой.
Также в комментариях были советы использовать портативный дорожный чайник.
Другие вещи, которые стоит знать об отелях
Как писал УНИАН, опытный путешественник рассказал, почему не стоит хранить свои ценные вещи в гостиничном сейфе. Он также рассказал, как лучше защитить деньги от кражи во время путешествия.
Также мы рассказывали о "красных флажках", на которые стоит обращать внимание, выбирая отель. Если выбранное заведение имеет эти тревожные признаки, лучше поискать альтернативу.