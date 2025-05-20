Речь идет о студентах, которые, по словам ректора, поступали из-за предоставления отсрочки от мобилизации.

В сентябре 2024 года из Луцкого национального технического университета отчислили более тысячи студентов. Такую цифру назвала ректор учебного заведения Ирина Вахович в интервью для Insider Media.

По словам Вахович, в начале полномасштабной войны многие люди поступали в вузы, чтобы получать второе или третье образование и иметь отсрочку от мобилизации. Но впоследствии были сделаны определенные изменения в законодательстве, и теперь такие получатели образования права на отсрочку не имеют.

"То есть ты можешь учиться, хоть сколько раз, ну, это же не запрещено Конституцией, но отсрочку не давали. Поэтому скажу, что много было у нас студентов, которые действительно хотели не так учиться, как эту отсрочку. И если рассматривать, то 1000 студентов мы отчислили 25+ в сентябре 2024 года. Почему? Из-за того, что законодательство изменилось и эта отсрочка не давалась", – заявила она.

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При этом ректор отметила, что студентам, которые подавали документы, предоставляли услугу, а не "какую-то защиту".

"Мы же есть кто? Понимаете, ко мне пришли документы, и ты должен взять этого человека [студента, – ред.], потому что он прошел этап. Понятно, что мы брали этих студентов. Это не значит, что мы давали им какую-то защиту. Мы предоставляли ту услугу, которую они пришли к нам получить. Но государство скорректировало это все и на сегодняшний день такого уже нет. Во-первых, если и есть те, кто учатся старшие, то они реально учатся и они первый раз учатся", – сказала Вахович.

Отчисление студентов во время войны

Из высших учебных заведений по всей Украине было отчислено 3 тысячи аспирантов из числа тех, кто поступал в 2023 году. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины. Таким стали результаты проверок, которые происходили в учреждениях высшего образования.

Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий отмечал, что по результатам сессий могут отчислить еще больше за невыполнение учебных или индивидуальных планов.

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