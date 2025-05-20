Визуальные головоломки являются не только интересными, но и полезными для мозга. Такие задачки тестируют вашу наблюдательность и внимание к деталям.
Знали ли вы, что регулярное решение различных оптических иллюзий и других умственных задачек улучшает память и учит выделять основное из общей картины? К тому же, головоломки улучшают ваше логическое и критическое мышление. УНИАН подготовил для вас новое интересное задание.
Ниже вы увидите коллаж с сотней одинаковых чисел – 190. Где-то среди них спрятался чужак. Удастся ли вам заметить число 109 среди сотни других?
Но не все так просто. Времени на поиск будет очень мало. Мы отвели на ответ всего 9 секунд, поэтому придется поторопиться.
Готовы? Время пошло! Внимательно рассмотрите изображение, но старайтесь не задерживаться на одном участке слишком долго. Помните, что времени мало.
Итак, ваши 9 секунд истекли. Удалось ли вам заметить число 109 среди сотни 190? Если вы справились, у вас действительно очень острое зрение. Умение выделять ключевое из общего – очень полезный навык.
Если же вы не уложились в отведенное время, попробуйте вернуться к изображению и поискать особое число еще раз. Однако на этот раз не беспокойтесь о времени.
Правильный ответ:
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Вам понравилась головоломка на поиск числа, спрятанного среди других? Тогда у нас есть для вас еще одна интересная задачка. Попробуйте отыскать скрытое число 835 за 7 секунд.
Или же можете проверить свои силы в оптической иллюзии, где среди множества ярких цветов мы спрятали банан. Найти его необходимо в течение семи секунд.