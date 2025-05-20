Также названы имена этих "шпионов".

В Венгрии утверждают, что разоблачили деятельность еще двух человек, которые якобы являются "украинскими шпионами". Об этом сообщил государственный секретарь по международным коммуникациям, представитель правительства Венгрии Золтан Ковач в соцсети Х, ссылаясь на заявление председателя парламентской фракции правящей партии "Фидес" Мате Кочиша.

Также были названы имена этих "шпионов". Так, Роланд Цебер якобы является "незаконным офицером украинской разведки" и имеет связи с оппозиционными деятелями. В то же время Иштван Голло "находится под уголовным расследованием за шпионаж".

Отмечается, что Цебер якобы организовывал встречи с политическими и военными деятелями, чтобы "повлиять на позицию Венгрии по конфликту в Украине". В 2024 году ему запретили въезд в Венгрию ввиду роста его влияния.

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Также сказано, что Голло осуществлял поиск военной и энергетической разведывательной информации, связанной с военными потребностями Украины.

Кроме того, Кочиш отмечал, что эта деятельность является классической операцией влияния, направленной на дискредитацию Венгрии на международной арене и с целью давления на венгерское правительство для изменений политики в отношении Украины.

Венгерские агенты в Украине

9 мая стало известно, что Служба безопасности Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая осуществляла шпионскую деятельность в ущерб нашему государству. Задачей этой ячейки был сбор информации о военной защищенности Закарпатской области, поиск уязвимых мест в наземной и воздушной обороне региона, а также изучение общественно-политических взглядов местных жителей, в частности сценариев их поведения, если на территорию региона зайдут венгерские войска.

Военный аналитик, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что военная разведка Венгрии могла передать России данные о размещении истребителей F-16 на территории Закарпатской области.

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