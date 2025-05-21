На стратегически важном объекте возник пожар.

Ночью неизвестные дроны атаковали Болховский завод полупроводниковых приборов в Орловской области РФ.

Это предприятие производит микросхемы, полупроводники и т.д. и является важным звеном российского военно-промышленного комплекса (ВПК). Продукция завода используется в системах связи, управления, РЭБ и тренажерах для танков и ракетных комплексов.

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По сообщению российских телеграм-каналов, на заводе в Болхове в результате удара дронов начался пожар.

Всего россияне заявили о сбитии 127 БПЛА в 6 областях.

Удары по территории РФ

В ночь на 28 апреля беспилотники атаковали завод по микроэлектронике в Брянске. В районе завода было зафиксировано несколько попаданий.

В конце апреля в ВСУ назвали критические последствия ударов по предприятиям России. В частности, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сказал, что после каждого удара по такому заводу на нем происходит отток кадров, рабочей силы. Он отметил, что обычно это высококвалифицированный персонал. Он добавил, что такие работники больше ценят собственную жизнь. А также, имеют более высокие шансы найти высокооплачиваемую работу в других регионах России или за ее пределами.

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