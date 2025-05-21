Ранее Папа Римский Лев заявлял, что Ватикан может выступить в качестве посредника в глобальных конфликтах.

Папа Римский Лев XIV подтвердил свою готовность провести в Ватикане следующий раунд переговоров, чтобы попытаться положить конец войне между Россией и Украиной. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони, сообщает The Guardian.

"Найдя у Святого Отца подтверждение готовности провести следующие переговоры между сторонами в Ватикане, премьер-министр выразила глубокую благодарность Папе Льву XIV за его неизменную приверженность миру", - говорится в заявлении Мелони.

Ранее Папа Римский Лев заявлял, что Ватикан может выступить в качестве посредника в глобальных конфликтах, не упоминая конкретно войну России против Украины.

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Отдельно итальянский премьер-министр сказала, что она провела переговоры с другими европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским о следующих шагах по переговорам.

"Было решено поддерживать тесную координацию между партнерами с целью нового раунда переговоров, направленных на прекращение огня и мирное соглашение в Украине", - заявила она.

Возможное участие Ватикана в переговорах

Ранее Папа Римский встречался с вице-президентом США Джей Ди Вансом. И незадолго до этого, после интронизации Льва XIV, Зеленский поблагодарил Ватикан "за готовность выступить площадкой для прямых переговоров между Украиной и Россией".

Как писал Bloomberg, Ватикан ранее уже выступал посредником в сложных дипломатических вопросах. Однако в данном случае существует риск, что папа, находящийся на посту менее двух недель, окажется втянутым в затяжной конфликт, который пока не имеет ясного выхода.

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