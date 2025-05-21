21 мая - интересный праздник с множеством древних традиций.

Дата 21 связана с церковной памятью нескольких великих святых и народными традициями их почитания. Праздник сегодня в Украине посвящен культуре, а в мире - популярному напитку. Народные приметы запрещают жадничать.

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Какой сегодня праздник в мире

21 мая отмечают все любители чаепитий, ведь в эту дату наступает Всемирный день чая. Цель торжества - не только популяризовать напиток, но привлечь внимание к проблемам работников чайных плантаций. Пышнее всего оно отмечается на родине чайных кустов - в Индии и Шри-Ланке.

В культурной сфере наступает Международный день культурного разнообразия и диалога. Это торжество напоминает нам, что любая культура достойна уважения и помогает укреплять связи между разными народами.

Среди выдающихся людей мира немало известных именинников 21 мая: художник Альбрехт Дюрер, математик Гаспар-Гюстав Кориолис, живописец Анри Руссо, актриса Лиза Эдельштейн.

Какой сегодня праздник в Украине

Если вспомнить достойных украинцев, родившихся в эту дату, то можем увидеть такие имена: физик Николай Пильчиков, математик Мирон Зарицкий, художник Никифор Дровняк, скульптор Эммануил Мисько, журналист Георгий Гонгадзе.

Немногие украинцы знают, что за праздник сегодня официально отмечается, ведь он учрежден недавно. В конце 2024 Владимир Зеленский учредил День межнационального согласия и культурного разнообразия. Теперь мы отмечаем его вместе со всем миром. Украина - страна с богатой и древней культурой, которую уважают в других странах.

Какой сегодня церковный праздник

В новом календаре этот день посвящен чествованию римского императора Константина I и его матери царицы Елены, которые многое сделали для популяризации христианства. Им молятся о мудрости, укреплении веры, силе духа.

Фанаты старого православного стиля могут помнить, какой сегодня праздник церковный наступает по юлианскому календарю - день апостола и автора одного из Евангелий Иоанна Богослова.

Какой праздник 21 мая в народе

В далекие времена украинцы посвящали день бытовым хлопотам - посадке овощей, обрезке сада, выпасу скота. Если шел дождь, что в эту дату случалось часто, то женщины брались за рукоделие. Пожилые люди верили, что сегодня праздник удачный для них, поскольку святая Елена им во всем помогает.

Что нельзя делать сегодня и какие есть приметы

Народные верования предупреждают: строго запрещено жадничать и отказывать в помощи, иначе в будущем и к вам так отнесутся. Праздник сегодня считается неудачным для свадьбы и любовных дел.

Наши предки после многолетнего наблюдения за погодой составили приметы об этом дне:

пошел дождь - к урожаю грибов;

стрижи низко летают - к осадкам;

если появилась радуга, то скоро будет жарко;

каштан отцвел - к раннему лету.

Синоптики радуют, что 21 мая в Украине наконец потеплеет и станет больше солнца.

Чей День ангела сегодня

По современному календарю православная церковь отмечает именины имен Андрей, Елисей, Кирилл, Константин, Михаил, Теодор, Федор, Ярослав, Алена, Елена, Илона.

По старому стилю сегодня стоит поздравить Адриана, Арсения и Ивана.

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