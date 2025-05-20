Отмечается, что "кавалерия" должна прорываться к вражеским позициям, осуществлять штурмы и оперативно отходить.

В составе 425-го отдельного штурмового полка "СКАЛА" сформирована первая в Вооруженных Силах Украины штурмовая мотоциклетная рота. Об этом сообщает пресс-служба подразделения.

"Во время подготовки бойцы провели сотни часов за рулем и отработали стрельбу в движении, выпустив тысячи патронов. В результате имеем современную "кавалерию", основная задача которой - стремительно прорываться к вражеским позициям, осуществлять штурмовые действия и оперативно менять направление удара", - говорится в сообщении.

Военные также обнародовали видео, на котором можно увидеть тренировки новой роты. Бойцы ездят на мотоциклах как настоящие каскадеры - передвигаются на огромной скорости, маневрируют между препятствиями, на полном ходу отрабатывают стрельбу из автоматов.

"По барабану - горка, не горка. Мотоцикл - бомба, по полю идет нормально, отличный по скорости и проходимости. Мы отрабатываем по 12-14 часов в сутки, езду, тактику, работу в двойке, различные маневры", - говорит один из военных.

Первые украинские оптоволоконные дроны - что известно

Как писал УНИАН, в настоящее время завершена кодификация линейки украинских оптоволоконных дронов, которые устойчивы к действию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) - Хищник REBOFF. По данным Министерства обороны Украины, компания 3DTech - первый отечественный разработчик, который успешно завершил процедуру кодификации линейки указанных оптоволоконных БПЛА.

Эти дроны имеют катушки с оптоволокном длиной от 10 до 20 км. Во время испытаний дроны успешно преодолевали реки и озера, проходили над линиями электропередач на скорости до 143 км/ч.

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