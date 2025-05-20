Андрей Мордвичев нашел у Путина поддержку своих изнурительных пехотных штурмов.

Кремлевский диктатор Владимир Путин назначил нового главнокомандующего сухопутными войсками России, который принимал участие в некоторых из самых ожесточённых боёв войны.

Генерал-полковник Андрей Мордвичев заменил на этом посту генерала Олега Салюкова, пишет Business Insider. В перечне официальных президентских указов есть освобождение Салюкова от должности, однако назначение Мордвичева пока официально не подтверждено.

Сообщается, что предполагаемое назначение Мордвичева говорит о поддержке его подхода к ведению боевых действий — "изнурительных, затратных по потерям, пехотных штурмов". По мнению аналитиков, это свидетельствует о стремлении Кремля закрепить такие тактики на системном уровне.

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Военный аналитик Ян Матвеев назвал Мордвичева одним из главных инициаторов такого подхода. Мордвичев ранее заявлял, что вторжение России в Украину — "только начало". В интервью российским государственным СМИ в 2023 году он заявлял, что война "на этом не остановится". Будучи заместителем командующего Центральным военным округом, Мордвичев руководил захватом прибрежного города Мариуполь в 2022 году. Мордвичев также приписывает себе захват стратегически важной Авдеевки в феврале 2024 года.

По данным украинских официальных лиц, Россия потеряла при этом более 30 000 убитых и раненых, используя так называемую тактику "мясорубки". При этом СМИ пишет, что репутация Мордвичева постепенно укреплялась и вскоре его даже поддержал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, назвав Мордвичева "лучшим командиром" во время его назначения на пост командующего Центральным военным округом в прошлом году.

Украина, в свою очередь, в 2022 году заявляла, что Мордвичев был убит в результате авиаудара под Херсоном, однако вскоре он был замечен на встрече с Кадыровым.

Сообщается, что генерал Салюков, возглавлявший сухопутные войска с 2014 года, вскоре отметит своё 70-летие. И именно поэтому, по достижении этого возраста, он подлежит увольнению. Согласно президентскому указу, он будет переведён на высокую должность в Совете безопасности России.

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