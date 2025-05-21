Сегодня столбики термометров как раз покажут такую температуру.

Сегодня, 21 мая, в Украине ожидается идеальная температура воздуха. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, идеальной для человека считается температура, когда не надо тратить калории, чтобы греться. или наоборот, искать способы охладиться.

"И это температура воздуха +17...+24 градуса!" - сообщила она и добавила, что именно такой ожидается дневная температура сегодня. "Не пропустите этот редкий идеал", - говорит эксперт.

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Дожди, по ее данным, сегодня вероятны в западных областях, в центре и на востоке Украины. В южной части и на севере Украины (кроме Сумщины) без существенных осадков.

Ветер сегодня ожидается умеренный, в восточных областях может быть сильным.

В Киеве, по прогнозу Наталки Диденко, существенные осадки маловероятны. В течение дня температура прогреется до комфортных +22 градусов.

По данным Укргидрометцентра, теплая погода в столице продлится буквально несколько дней, а потом придет новое ощутимое похолодание. В частности, уже в субботу, 24 мая, температура в столице упадет до +17° и будет дождь. К счастью, такая погода продлится недолго, синоптики прогнозируют, что похолодание будет кратковременным.

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