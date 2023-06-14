После старта раздачи повесток военнообязанным без привязки к их месту регистрации возникло множество проблем.

Адвокат в сфере военного законодательства Олег Леонтьев прокомментировал случай, связанный с вручением повестки военнообязанному не по месту регистрации.

В комментарии "Фокусу" он привел конкретный пример: военнообязанний житель Львова уехал в командировку в Киев, где ему вручили повестку.

"В своем ТЦК он значится как ограниченно пригодный для службы по состоянию здоровья, но после прохождения военно-врачебной комиссии в Киеве получил заключение "не годен", - говорит Леонтьев.

После возвращения во Львов мужчина отправился в ТЦК, чтобы передать полученное в столице заключение. Но представители военкомата отказались принять эти документы и отправили на повторную военно-врачебную комиссию.

Адвокат называет такие действия сотрудников ТЦК неправомерными и указывает на существенную проблему: отсутствие до сих пор единой базы данных военнообязанных.

Также Леонтьев напомнил, что после старта раздачи повесток без привязки к месту регистрации возникло множество проблем, включая выписывание повесток гражданам Украины, которые уже служат.

Повестки в Украине вручают по-новому

7 апреля 2023 года Кабмин принял постановление, согласно которому сотрудники военкоматов теперь могут вручать повестки военнообязанным независимо от места их пребывания на воинском учете.

Ранее украинцы могли отказаться от получения повестки и аргументировать это тем, что они состоят на воинском учете в ТЦК по месту регистрации или фактического жительства.

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