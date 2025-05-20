"Невидимые" потоки кораблей совпадают с большим количеством судов, подпадающих под западные санкции.

Российский экспорт нефти становится все труднее отслеживать. Танкеры, перевозящие "черное золото", исчезают с цифровых систем отслеживания для обхода западных санкций, сообщает Bloomberg.

Согласно мониторингу издания, за последние четыре недели объемы экспорта нефти из РФ несколько снизились. Но отслеживать их становится все труднее, поскольку все больше кораблей предоставляют ложные данные о местонахождении – или вообще не указывают его – в отраслевой автоматизированной информационной системе.

Суда, перевозящие российскую нефть, пытаются скрыть свою деятельность во время получения груза. Шестнадцать из 20 танкеров, загружавшихся в Приморске в первые 18 дней мая, посылали сигналы, указывающие на то, что они находятся посреди крупнейшего из островов возле Приморска.

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"Невидимые" потоки кораблей совпадают с большим количеством судов, подпадающих под западные санкции. Индийские нефтеперерабатывающие компании – жизненно важные покупатели российских баррелей – заявляли, что будут избегать грузов, которые перемещаются любым способом тайно, чтобы обойти санкции. Неясно, придерживаются ли они этого подхода.

Несмотря на эту тактику, все еще можно хорошо отслеживать общее количество отправлений кораблей РФ, используя спутниковые снимки, отчеты о перевозках и наблюдение за автоматизированными сигналами в течение более длительных периодов времени.

Теневой флот РФ

Как известно, еще в 2022 году ЕС ввел потолок цены на российскую нефть в 60 долларов за баррель и ряд других ограничений. Для обхода санкций РФ использует теневой флот.

20 мая Совет ЕС одобрил 17-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер. В частности, под санкции попали 189 танкеров из третьих стран, которые представляют российский "теневой флот". Таким образом, под ограничения попали уже 342 корабля.

Вице-президент Еврокомиссии, верховный представитель ЕС Кая Каллас сообщила, что блок предложит ограничить потолок цен на российскую нефть.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предложил ЕС снизить регулируемую цену на российскую нефть до 30 долларов за баррель.

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