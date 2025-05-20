Трамп и ЕС осудили Израиль за войну в секторе Газа: готовят жесткие меры

ЕС собирается пересмотреть соглашение о торговой ассоциации с Израилем.

В ЕС приняли решение пересмотреть соглашение о торговой ассоциации с Израилем из-за войны в секторе Газа. Помимо этого некоторые страны-члены блока усилили давление на Иерусалим, пишет The Guardian.

Отмечается, что лидеры Ирландии и Испании призвали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен пересмотреть соглашение о торговой ассоциации с Израилем почти 15 месяцев назад. В связи с углублением гуманитарного кризиса в секторе Газа сегодня, 20 мая, министры иностранных дел стран ЕС обсудили это соглашение.

"С тех пор ситуация неизмеримо ухудшилась, что привело к катастрофическим последствиям для гражданского населения и реальному риску голода. Сегодня явное большинство государств-членов согласилось с необходимостью послать Израилю мощный сигнал о необходимости изменить курс, прекратить военные операции и снять блокаду с жизненно важной помощи", - сказал заместитель премьер-министра Ирландии Саймон Харрис.

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Также министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми объявил о приостановке торговых переговоров с Израилем, а также о введении санкций в отношении трех израильских граждан, включая ветерана поселенческого экстремизма Даниэллу Вайс.

Кроме того, президент США Дональд Трамп также возмущен тем, что Израиль не прекращает боевые действия против Палестины. В Axios со ссылкой на два чиновника из Белого дома сообщили, что был расстроен кадрами страданий палестинских детей и велел своим помощникам передать премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху то, что он хочет завершить эту войну.

"Президент разочарован тем, что происходит в секторе Газа. Он хочет, чтобы война закончилась, чтобы заложники вернулись домой, чтобы пришла помощь и началось восстановление сектора Газа", - рассказал один из сотрудников Белого дома журналистам.

В издании добавили, что из-за паузы в переговорах между Иерусалимом и ХАМАС вице-президент США Джей Ди Вэнс отказался от своей поездки в Израиль на этой неделе.

Война в секторе Газа - важные новости

Ранее Израиль начал новое масштабное наступление в секторе Газа под названием "Колесницы Гидеона". Целью операции является освобождение заложников и уничтожение ХАМАСа.

В The Washington Post писали, что США пригрозили лишить Израиль военной и экономической помощи, если страна не остановит войну в секторе Газа. Отмечается, что давление со стороны администрации президента США Дональда Трампа в последние дни только растет.

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