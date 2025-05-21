Согласно предыдущему приговору беглый экс-нардеп был приговорен к 15 годам лишения свободы за кражу государственных денег.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила приговор ВАКС беглому экс-нардепу Александру Онищенко по делу о присвоении 740 млн грн через "Укргаздобычу".

Напомним, в апреле 2024 года по этому делу по приговору суда низшей инстанции Онищенко приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Но теперь по решению ВАКС, теперь этот приговор отменен.

"Апелляционная палата отменила приговор ВАКС в отношении бывшего народного депутата Украины и еще одной фигурантки дела и назначила новое рассмотрение в суде первой инстанции", - говорится в сообщении Апелляционной палаты.

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Отмечается, что коллегия судей АП ВАКС "оставила без удовлетворения апелляционную жалобу прокурора, апелляционные жалобы стороны защиты, представителя ООО и гражданского истца удовлетворены частично".

"Газовое дело" Онищенко

Национальное антикоррупционное бюро Украины раскрыло, что Онищенко организовал схему хищения газа госкомпании "Укгаздобыча" с помощью которой с 2013 года по 2016 год украл более 740 млн грн.

Тогдашний нардеп наладил целую схему по продаже государственного газа через подставные фирмы.

В 2016 году Онищенко сбежал из Украины и был объявлен в розыск. В 2019 году его задержали в Германии, но отказали Украине в экстрадиции. При этом Германия не предоставила украинскому экс-нардепу убежище и попросила покинуть страну.

В 2021 году экс-нардеп заявлял, что получил гражданство России якобы для выступления за сборную страны в конном спорте.

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