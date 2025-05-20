Осадков в столице 21 мая не ожидается.

В среду, 21 мая, погода в Киеве заметно улучшится - станет теплее на 5 градусов, по сравнению с предыдущим днем. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.

Ночью в столице ожидается +11°...+12°, а днем температура повысится до комфортных +22°. Будет небольшая облачность, без осадков.

Ветер западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление чуть повысится, но все равно будет низким, 743-745 миллиметров ртутного столба.

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Погода 21 мая - прогноз по Украине

Во Львове в среду будет практически безоблачно. Ночью +7°, днем +20°.

В Луцке будет практически безоблачно, ночью +8°, днем +21°.

В Ривне завтра ожидается практически безоблачная погода, ночью +8°, днем +22°.

В Тернополе 21 мая ночью будет +9°, днем +20°, практически безоблачно.

В Хмельницком в течение дня будет практически безоблачно, ночью +8°, днем +19°.

В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +6°, днем +21°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +8°, днем +21°, практически безоблачно.

В Черновцах в среду - практически безоблачно, ночью +8°, днем +20°.

В Виннице завтра будет +8°...+21°, небольшая облачность.

В Житомире в среду ночью будет +9°, днем +22°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +9°...+21°, практически безоблачно.

В Черкассах завтра будет ночью +11°, днем +22°, практически безоблачно.

В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +22°, практически безоблачно.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +9°...+20°.

В Одессе 21 мая - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +20°.

В Херсоне в среду ночью будет +10°, днем +22°, ясно.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +10°, днем +23°.

В Запорожье температура ночью +10°, днем +21°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +9°, а днем +22°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +21°, дождь.

В Днепре температура ночью будет +10°, днем +20°, небольшая облачность, дождь.

В Симферополе в среду будет ясно, +10°...+20°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +20°.

В Северодонецке - пасмурно, дожди с грозами, температура ночью +10°, днем +21°.

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