На заводе даже пришлось сжигать газ.

Новейший российский завод по производству сжиженного природного газа в Арктике начал использовать новую производственную линию мощностью 6,6 миллиона тонн, несмотря на то, что объект остается под жесткими западными ограничениями.

Как сообщает Bloomberg, "Арктик СПГ-2", – флагманский проект Кремля, остановил крупномасштабное производство в октябре из-за санкций, которые привели к снижению спроса на российский сжиженный газ и затруднили его поставки. Хотя заводу удалось отправить несколько партий "голубого топлива" прошлым летом, ни на одну из них не удалось найти покупателей.

В то же время, по данным источников издания, несмотря на санкции, завод продолжает расширяться, и сейчас он выпустил первую партию топлива.

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Представители "Арктик СПГ-2" не сразу ответили на запрос о комментариях.

Крупнейшим акционером завода является ПАО "Новатэк". В прошлом месяце на заводе сжигали газ, но не понятно, производится ли там сжиженный газ.

Санкции против РФ: российский газ

ЕС намерен окончательно отказаться от российского газа и ищет пути разрыва контрактов с РФ без уплаты компенсаций.

Вместе с тем США, по данным СМИ, обсуждают возможность возвращения поставок российского газа в ЕС. Среди предложенных вариантов есть возобновление поставок голубого топлива через ГТС Украины.

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