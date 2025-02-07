Каждый из троих обвиняемых приговорен к 6 годам заключения.

Трех парней, обвиняемых в изнасиловании несовершеннолетней девочки на Закарпатье в 2021 году, приговорили к 6 годам лишения свободы.

Такое решение сегодня принял Воловецкий районный суд Закарпатской области, сообщает юридическая компания "Миллер", адвокаты которой защищали права потерпевшей.

"Обвиняемые по делу о сексуальном насилии над девочкой на Закарпатье получили реальный срок заключения. Каждому из них суд назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы. Оснований для освобождения обвиняемых от наказания с испытательным сроком суд не установил", - говорится в сообщении.

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Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны. Из заявленных 450 тысяч гривен морального вреда суд взыскал 300 тысяч гривен с обвиняемых, поскольку часть денег они уже возместили.

Также отмечается, что обвиняемых взяли под стражу в зале суда.

Изнасилование несовершеннолетней на Закарпатье

В августе 2021 года в поселке Верхние Ворота (Закарпатская область) трое подростков изнасиловали 14-летнюю девушку. Свои издевательства они сняли на видео, которое затем распространили среди одноклассников.

В марте 2023 года Воловецкий районный суд приговорил обвиняемых к пяти годам лишения свободы, но поскольку они не достигли совершеннолетия, их освободили от отбывания наказания, назначив испытательный срок на 2 года.

Из-за мягкого наказания прокуроры и адвокаты девочки обжаловали это решение. Позже апелляционный суд отменил приговор и назначил новое рассмотрение дела, которое, по информации представителей потерпевшей, защита обвиняемых пыталась затянуть.

В октябре 2024 года стало известно, что двое парней пытались мобилизоваться, чтобы избежать наказания. Но им в этом отказали.

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