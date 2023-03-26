Дело находится на личном контроле омбудсмена.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что дело об изнасиловании девушки на Закарпатье находится на его контроле, а нарушение права ребенка на защиту и справедливое судопроизводство зафиксировано.

Как Лубинец сообщил в Telegram, региональное представительство офиса омбудсмена посетило село Верхние Ворота, где трое подростков изнасиловали 14-летнюю односельчанку.

Он также рассказал детали дела: сначала парни заманили свою подругу во двор одного из подростков, а потом в подвал.

Видео дня

"Девочка давно дружила с ними, поэтому пошла. После чего один из них ударил девочку, а затем по очереди изнасиловали ее. Все действия, совершаемые над потерпевшей, подростки снимали на видео с целью шантажа. Позже видео издевательств было загружено в Интернет и продемонстрировано одноклассникам в школе", - отметил Лубинец.

Впоследствии об изнасиловании внучки узнала бабушка, с которой проживает девушка, и вызвала полицию, а на суде все трое подростков признали свою вину.

"Как думаете, какое наказание местный суд считает справедливым? Сначала судья Воловецкого районного суда присудила ребятам по пять лет лишения свободы, но освободила от наказания, назначив всем трем испытательный срок на два года. Суд вынес приговор по ст. 153 (сексуальное насилие, без проникновения), а не 152-й статье (изнасилование). При этом, как выяснилось, права девушки во время судебного процесса были грубо нарушены - он происходил без адвоката, а ее интересы в суде представляла служба защиты детей местного сельсовета. И эта же служба защиты детей дала насильникам положительные характеристики", - добавил омбудсмен.

По его словам, для установления обстоятельств дела и установления позиции законных представителей потерпевшей сегодня представитель Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека совершил визит непосредственно домой к потерпевшей. Он пообщался с отцом и бабушкой, которые дали согласие на принятие мер по восстановлению прав ребенка.

"Работник выразил нашу позицию по восстановлению прав ребенка, возможности привлечения представителей правозащитных организаций и адвокатов, привлечению международных организаций по предоставлению квалифицированной психологической помощи и реабилитации. Мы тщательно проанализируем действия судьи. Будет направлено соответствующее письмо в Высший совет правосудия. Мы тщательно проанализируем действия прокуратуры. Соответствующее письмо будет направлено на генпрокурора и в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров", - подчеркнул уполномоченный.

Также Лубинец пообещал проанализировать деятельность местной службы защиты детей, работник которой представлял интересы девочки в суде.

Он уточнил, что мать одного из мальчиков также является работницей этой службы соцзащиты детей, поэтому есть определенные сомнения относительно беспристрастности и профессионализме представления интересов девочки.

"Дело находится под моим контролем. Зафиксировано нарушение права ребенка на защиту и справедливое судопроизводство. Права несовершеннолетней девочки должны быть восстановлены", - подчеркнул омбудсмен.

Резонансное дело об изнасиловании на Закарпатье - что стоит знать

В 2021 году в Закарпатской области трое подростков изнасиловали 14-летнюю подругу. Один совершал физическое насилие, другие по очереди – сексуальное. Все это подростки снимали на камеру, чтобы потом шантажировать жертву. Ролик был распространен среди одноклассников.

На этой неделе Воловецкий райсуд вынес приговор по этому делу. Судья Оксана Софилканич освободила фигурантов от наказания, приговорив их к пяти годам лишения свободы, но с испытательным сроком.

От журналистов стало известно, что у потерпевшей не было адвоката. Кроме этого, мать одного из злоумышленников работает в службе защиты детей местного сельсовета, которая представляла интересы ребенка и которая предоставила злоумышленникам положительные характеристики, позволившие суду избрать мягкое наказание.

После того, как дело получило огласку, Закарпатская ОВА заявила, что изучает все обстоятельства в отношении позорного преступления, связанного с сексуальным насилием.

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