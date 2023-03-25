Судья присудила ребятам по 5 лет лишения свободы, но освободила от наказания, назначив всем трем испытательный срок на два года.

На Закарпатье трое подростков изнасиловали 14-летнюю подругу и получили только по 2 года условного срока. Суд признал их вину в совершенном преступлении.

В материалах суда говорится о том, что злоумышленники из села Верхние Ворота заманили односельчанку во двор одного из подростков, а затем - в подвал. Девушка давно знала ребят, поэтому спокойно ушла с друзьями.

В подвале один из парней нанес девочке удар, ее насиловали по очереди. Все действия подростки снимали на камеру, чтобы шантажировать ребенка. Ролик распространили среди одноклассников.

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Преступники признали свою вину. Судья Воловецкого райсуда Оксана Софилканич присудила парням по 5 лет лишения свободы, но освободила от наказания, назначив всем трем испытательный срок на два года. Суд вынес приговор по ст. 153 (сексуальное насилие, без проникновения), а не 152й статье (изнасилование).

Злоумышленников обязали выплатить потерпевшей по 60 тысяч гривень, а также покрыть процессуальные расходы в размере более 25 тысяч для каждого.

В своем решении суд опирался на положительные характеристики несовершеннолетних насильников от службы по делам детей и классных руководителей. Учителя заявили, что считают заключение парней слишком суровым наказанием.

В свою очередь, местный журналист Виталий Глагола, разобравшись с приговором суда, пришел к выводам, что адвоката у потерпевшей не было: "Ее интересы в суде представляла служба защиты детей местного сельсовета, у которой мама одного из насильников работает секретарем. А эта же самая служба защиты детей дала насильникам положительные характеристики".

Теперь потерпевшая вынуждена и дальше ходить в одну школу с насильниками.

Громкие случаи изнасилований - последние новости

Бывшая участница детского хора "Зарница" обвинила своего экс-руководителя, который имеет звание Заслуженного учителя Украины, в изнасиловании. Анна Хижняк рассказала об инциденте, однако не назвала фамилию мужчины, которому она выдвинула публичные обвинения.

Недавно отгремел скандал так называемых "пьяных вечеринок". В соцсетях опубликовали фото и видео с фигурантами алкогольных вечеринок, на которых девушек спаивают и издеваются над ними, пока те находятся в полуобморочном состоянии. Они давали девушкам транквилизаторы, а потом насиловали их.

В ноябре 2022 года во Львове суд отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу 49-летнего организатора христианских лагерей Романа Московченко, обвиняемого в изнасиловании и развращении несовершеннолетних девушек. В отношении Московченко было открыто 11 уголовных производств, насчитывающих 147 эпизодов по факту половых преступлений, совершенных с 2005 года в отношении шести девочек в возрасте от 11 до 14 лет.

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